Ortopedistas voltam a atender no Infantil de Vila Velha, diz Sesa

Depois de um dia inteiro com os atendimentos ortopédicos paralisados, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que os profissionais voltaram a trabalhar e o atendimento no setor de ortopedia do Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) foi normalizado no final da manhã desta quarta-feira (01).
Nesta terça-feira (31), os ortopedistas do Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) paralisaram as atividades por conta da falta de pagamento. Quem buscou atendimento no local, teve que votar para casa ou procurar ajuda em outro hospital.
A reportagem do Gazeta Online tentou contato com o advogado Alexandre Rossoni, que representa a cooperativa dos ortopedistas, mas as ligações não foram atendidas até a publicação da matéria.