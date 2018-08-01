Ortopedistas voltam a atender no Infantil de Vila Velha, diz Sesa

O Himaba, conhecido como Hospital Infantil de Vila Velha, teve a gestão terceirizada no fim de 2017

Nesta terça-feira (31), os ortopedistas do Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) paralisaram as atividades por conta da falta de pagamento. Quem buscou atendimento no local, teve que votar para casa ou procurar ajuda em outro hospital.