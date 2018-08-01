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Saúde

Ortopedistas voltam a atender no Infantil de Vila Velha, diz Sesa

Nesta terça-feira (31), os ortopedistas do Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) paralisaram as atividades por conta da falta de pagamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 15:36

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 15:36

O Himaba, conhecido como Hospital Infantil de Vila Velha, teve a gestão terceirizada no fim de 2017 Crédito: Fernando Madeira
Depois de um dia inteiro com os atendimentos ortopédicos paralisados, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que os profissionais voltaram a trabalhar e o atendimento no setor de ortopedia do Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) foi normalizado no final da manhã desta quarta-feira (01).
Nesta terça-feira (31), os ortopedistas do Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba) paralisaram as atividades por conta da falta de pagamento. Quem buscou atendimento no local, teve que votar para casa ou procurar ajuda em outro hospital.
A reportagem do Gazeta Online tentou contato com o advogado Alexandre Rossoni, que representa a cooperativa dos ortopedistas, mas as ligações não foram atendidas até a publicação da matéria.
 

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