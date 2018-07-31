Ortopedia sem previsão de retorno no Hospital Infantil de Vila Velha

O setor de ortopedia do Hospital Infantil de Vila Velha () amanheceu com ose, em entrevista ao, a diretora-geral da unidade, Ana Kécia Xavier, informou que o serviço não tem previsão de retorno para funcionamento.

Pais que estiveram no local nesta manhã à procura de atendimento ortopédico para os filhos foram surpreendidos com a paralisação dos médicos - que reclamam de falta de pagamento. A diretora informou que este não é o único motivo da manifestação. "Pela manhã, convocamos uma reunião com a cooperativa de saúde e entramos na discussão do contrato, que ainda não foi assinado porque eles exigem que o hospital contrate mais profissionais do que o necessário", informou.