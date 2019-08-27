Operação Ponto Cego: Justiça volta a negar liberdade para advogadas

Na última sexta-feira, umda advogada Luezes, solicitado pelo advogado Ailton Ribeiro da Silva, havia sido rejeitado. Na decisão desta segunda-feira (26), o desembargador Adalto Dias Tristão negou a segunda liminar com o argumento de que já havia feito o mesmo em relação ao outro pedido e que o decreto de prisão estava fundamentado e que por isso mantinha a decisão.