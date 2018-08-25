Operação Mestre Oculto: foragidos se apresentam

Everaldo Tom dos Santos e Marinete Assis Cazelli, que estão entre os onze denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) à Justiça por suspeitas de envolvimento no esquema criminoso de venda de diplomas no Espírito Santo se entregaram à polícia na tarde desta sexta-feira (24), em Linhares.
Os dois estavam foragidos desde o dia 14 de agosto, quando foi deflagrada a segunda fase da Operação Mestre Oculto.
Everaldo foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares e Marinete foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.