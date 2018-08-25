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Operação Mestre Oculto

Operação Mestre Oculto: foragidos se apresentam

Everaldo Tom dos Santos e Marinete Assis Cazelli estão entre os 11 denunciados pelo MPES à Justiça por suspeitas de envolvimento no esquema criminoso de venda de diplomas

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 22:20
Everaldo e Marinete estão entre os 11 denunciados pelo MPES à Justiça por suspeitas de envolvimento no esquema criminoso de venda de diplomas Crédito: Divulgação | MPES
Everaldo Tom dos Santos e Marinete Assis Cazelli, que estão entre os onze denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) à Justiça por suspeitas de envolvimento no esquema criminoso de venda de diplomas no Espírito Santo se entregaram à polícia na tarde desta sexta-feira (24), em Linhares
Os dois estavam foragidos desde o dia 14 de agosto, quando foi deflagrada a segunda fase da Operação Mestre Oculto. 
Everaldo foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares e Marinete foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.
> Ministério Público denuncia 11 pessoas por esquema de diplomas
 

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