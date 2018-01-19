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"Lama Cirúrgica"

Operação Lama Cirúrgica: Há uma organização criminosa agindo no ES

É o que diz subsecretário de inteligência do Estado, José Monteiro Júnior, sobre ação de empresas que comercializam material cirúrgico descartável reutilizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 21:34

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 21:34

Subsecretário de Inteligência do Estado, José Monteiro Júnior Crédito: Katilaine Chagas
O subsecretário de Inteligência do Estado, José Monteiro Júnior, afirma que existe no Espírito Santo uma quadrilha que está atuando na área médica com reutilização de produtos cirúrgicos descartáveis. Se a gente for analisar de uma forma mais ampla, não há dúvida de que há uma organização criminosa, disse durante coletiva sobre a segunda fase da Operação "Lama Cirúrgica", deflagrada nesta quinta-feira (18). Na primeira fase, dois empresários e um enfermeiro foram detidos na última terça-feira (16), acusados de reaproveitarem materiais cirúrgicos descartáveis.
Nós temos uma organização criminosa, está configurada a participação de várias pessoas, completou Monteiro Júnior. Ele acrescentou que ainda será necessário confirmar se as empresas suspeitas de venderem material reaproveitado estão trabalhando em conjunto ou isoladamente. Cada distribuidora tem o seu grupo de pessoas, de proprietários, de intermediários que participam deste crime, explica o subsecretário.
Na segunda fase da operação, o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na Alfa Medical LTDA, em Bairro de Lourdes Vitória. O proprietário seria inicialmente detido, mas, por colaborar com as investigações, a Justiça converteu a prisão proibição de sair do Estado, afastamento compulsório da empresa e recolhimento de seu passaporte.
O proprietário da Alfa Medical confessou, em entrevista preliminar, que reprocessava ilegalmente diversos produtos para saúde que deveriam ser de uso único. Segundo ele, as irregularidades aconteceram de 2012 a 2016. Ele confessou ainda que revendia à hospitais particulares os produtos reaproveitados. A prática de reutilização de produtos hospitalares descartáveis é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério Público continua investigando para descobrir quantas veze a irregularidade foi cometida.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreesão, foram recolhidos computadores, celulares, notais fiscais, documentos contábeis além de produtos hospitalares reutilizados.
O Nuroc informou que também investiga a participação de hospitais privados da Grande Vitória, além de profissionais da saúde que possam estar envolvidos nos crimes.

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