Operação em Camburi combate o transporte clandestino

A ação integrada abordou veículos e pessoas nas ruas, que somou 125 fiscalizações e três notificações

Publicado em 18 de julho de 2019 às 15:52 - Atualizado há 6 anos

Trânsito intenso na orla de Camburi perto da área do Aeroporto, na manhã desta quinta-feira (18) Crédito: Beatriz Seixas

Uma fiscalização no trânsito foi realizada em Jardim Camburi, na manhã desta quinta-feira (18), com objetivo de de combater o transporte clandestino. A ação integrada abordou veículos e pessoas nas ruas, que somou 125 fiscalizações e três notificações.

O Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES) participou da ação de fiscalização e educação de trânsito “Força pela Vida”, realizada na Grande Vitória, junto com efetivos do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), da Polícia Militar - por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) - da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guardas Municipais.

O intuito principal da ação é a redução do número de acidentes e crimes de trânsito da região metropolitana do Estado, com foco na proteção à vida, contribuindo por meio da educação de trânsito para a melhoria dos padrões de comportamento de motoristas.

Na operação desta quinta-feira, o objetivo específico era combater o transporte clandestino, e coube ao Ipem-ES a fiscalização dos cronotacógrafos, aparelhos que registram a velocidade e distância percorrida pelos veículos.

O Ipem-ES realizou 125 fiscalizações, que geraram três notificações. Para o diretor-técnico do órgão, Lindomar Gomes, o baixo número de notificações deve-se ao fato dos condutores estarem atentos ao disposto na legislação, além do aumento do número de fiscalizações.

“Intensificamos as fiscalizações este ano, e já promovemos mais de 1.600 notificações em 2019, o dobro do realizado no mesmo período do ano anterior, o que foi facilitado pela fiscalização remota. Assim, vamos conseguindo conscientizar os motoristas sobre os procedimentos exigidos”, explica.

A primeira operação de fiscalização do Programa Força Pela Vida foi realizada no dia 5 deste mês, em seis pontos da Grande Vitória. As equipes abordaram 330 veículos e realizaram ações educacionais para um trânsito mais seguro para todos os cidadãos.





