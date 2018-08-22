Operação de combate à grilagem na Grande Vitória

Denominada de "Corpus", a operação teve o objetivo de desarticular e colher provas da apropriação ilegal de imóveis rurais, mediante violência, grave ameaça ou fraude contra os proprietários diretos, em uma prática conhecida por grilagem. Também foi constatada a prática de falsidade ideológica corrupção e exploração de prestígio, com contribuição direta ou mediata de agentes públicos e terceiros beneficiários, segundo nota divulgada pelo MPES.

Participaram dos trabalhos Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar. As decisões são juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha. Quatro membros do Ministério Público coordenam os trabalhos, auxiliados por 22 agentes do Gaeco e policiais militares que, a partir da agora, analisarão conjuntamente documentos, dados de mídias, e depoimentos de investigados e testemunhas que serão colhidos nas próximas semanas.