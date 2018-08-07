Onda de arrombamentos e furtos em lojas da Grande Vitória

Loja de eletrodomésticos em Jacaraípe: criminosos entraram pelo teto do local Crédito: Ricardo Medeiros

Farmácia, agência de viagem, academia, supermercado e loja de eletrodomésticos. Todos esses estabelecimentos foram atacados por ladrões na madrugada de segunda-feira (06), marcada por arrombamentos e furtos na Grande Vitória. As invasões foram na Capital e na Serra. Um criminoso foi preso.

Em Jacaraípe, na Serra, a loja de eletrodomésticos que fica na avenida Abdo Saad, invadida na madrugada de ontem, já sofreu seis ataques esse ano, segundo um funcionário que não quis se identificar. Quatro deles resultaram em furtos, como foi o caso da última madrugada. Dessa vez, os bandidos entraram pelo teto.

Eles entraram de madrugada. Não sabemos como conseguiram subir, mas quebraram a telha e o teto de gesso, caindo no segundo andar da loja. Pelas imagens, eles estavam de casaco e capuz, tentando cobrir o rosto. Em determinado momento, eles foram para o estoque e viraram a câmera ao perceberem que estavam endo filmados, contou uma funcionária.

Os criminosos tentaram levar uma TV e um rádio pelo buraco que fizeram no teto, mas não conseguiram e abandonaram os aparelhos, que ficaram presos no telhado. Os bandidos fugiram levando uma sacola com eletrodomésticos pequenos, mas a loja ainda está contabilizando o prejuízo.

Também na avenida Abdo Saad, um supermercado foi alvo da ação de criminosos. De acordo com a rede de supermercados, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro e objetos de valor. Ninguém foi preso.

VITÓRIA

Na Praia do Canto, três criminosos invadiram uma farmácia, na Reta da Penha, na manhã de segunda-feira (06). Foram levados desodorantes, fraldas, sandálias e dinheiro do caixa. Dois criminosos que participaram da ação fugiram. Já um terceiro, seguiu para outro arrombamento e acabou detido.

Já na Enseada do Suá, também em Vitória, quatro homens quebraram uma porta de vidro (veja vídeo abaixo) para roubar uma academia e não levaram nada porque tiveram dificuldade de entrar no local. O dono do estabelecimento ficou com um prejuízo de, pelo menos, R$ 1,5 mil. O crime também aconteceu na madrugada de segunda-feira.

Os criminosos jogaram pedras para destruir a porta. Um deles subiu até a academia, em cima de uma loja, mas ao ver que teria que quebrar outra porta, desistiu e todos foram embora.

ATAQUE A FARMÁCIA E SHOPPING

Três criminosos invadiram uma farmácia na manhã de segunda-feira (06) na Reta da Penha, em Vitória. Foram levados desodorantes, fraldas, sandálias e dinheiro do caixa. Um dos bandidos, após arrombar a loja, seguiu para outro estabelecimento, um shopping na Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto.

Ele quebrou uma janela de uma agência de viagens e pegou uma televisão, mas acabou detido e foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

A denúncia foi de uma pessoa que passava no local quando viu o criminoso carregando a TV. Policiais que já estavam na área procurando os assaltantes da farmácia conseguiram flagrar o criminoso enquanto ele subia o Morro da Garrafa. O assaltante ainda tentou lutar com os policiais militares, mas foi preso. De acordo com a polícia, o criminoso já tinha várias passagens por roubo e porte ilegal de arma. O material roubado foi recuperado.

Os outros dois bandidos que participaram do arrombamento da farmácia fugiram e ainda não foram encontrados pela polícia.