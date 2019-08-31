Marechal Floriano

Onças-pintadas nascem em cativeiro no Espírito Santo

Os filhotes, filhos das onças Tupã e Negão, nasceram no último dia 20 de junho; ainda não é possível visitar os irmãos

Nasceram no dia 20 de junho dois filhotes de onças-pintadas em um cativeiro de um parque em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. A notícia agitou o local, já que este ano ambientalistas alertaram que o animal, de nome científico Panthera onca, está na lista de risco de extinção no Brasil.

De acordo com informações divulgadas pelo Zoo Park, a reprodução em cativeiro é considerada rara, já que é preciso que os animais estejam em um ambiente adequado, livre de estresse e que o casal tenha afinidade. Os dois irmãos são filhos da onça-pintada Tupã e do macho Negão, que morreu antes de ver os filhotes.

Negão, que era uma onça-preta deixou a genética reforçada em um dos filhotes. A variação de pelagem é chamada de melanismo — fenômeno caracterizado pela produção excessiva, concentrada e considerável do pigmento negro, a melanina.

O primeiro a nascer foi o pintado, batizado de Porã. Cerca de 20 minutos depois nasceu o preto, Rudá. Os nomes foram escolhidos após votação em A Gazeta, no zoológico e pelas redes sociais. A gestação das onças dura de 90 a 110 dias. Os irmãos já passaram por avaliações de veterinários e estão adaptados ao zoológico.

LADO FEROZ

Segundo o parque, os filhotes são brincalhões e sadios, e já mostram um lado feroz — um exemplo é que já começaram a comer carne moída. Pouco mais de dois meses após nascerem, eles tomaram o primeiro banho sob o olhar atento da mamãe onça, que chegou a retirar um dos filhotes da água.

No Brasil, esse é o terceiro nascimento de onças-pintadas em cativeiro em 2019. Os outros foram em Goiânia (GO) e em Foz do Iguaçu (PR). Os pequenos felinos foram avaliados pela equipe de profissionais do zoológico quando tinham 45 dias de vida. Na ocasião, já pesavam 3,9 e 4 quilos.

FILHOTES CAPIXABAS

Os filhotes são capixabas, mas a mãe Tupã, que vive há cinco anos no zoológico, veio do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) do Exército, que fica em Manaus, no Amazonas. Negão chegou ao zoológico vindo de Belém do Pará.

A veterinária Kristal Furno informou que no Brasil há uma única espécie de onça-pintada. "A população de felinos em cada um desses biomas sofre diferentes tipos e níveis de ameaças, por isso é importante a reprodução em cativeiro. E quando isso acontece, como é o nosso caso no zoológico, é um dos indicadores de que os animais estão sendo bem tratados e com o ambiente adaptado a eles", disse.

REPRODUÇÃO EM CATIVEIRO É DIFÍCIL

A reprodução em cativeiro dessa espécia não é fácil. A bióloga Thatiane Lázaro pontuou que é preciso de manejo e muito cuidado, pois é natural da mamãe onça comer os filhotes, principalmente por estresse ou medo — um dos motivos de os filhotes ainda não estarem disponíveis para serem vistos no local.

Ainda segundo a bióloga, a reprodução em cativeiro contribui muito para a conservação da espécie. “Esses filhotes podem fornecer material genético para projetos de pesquisa que trabalham nessa causa, tentando a reintrodução de animais em vida livre”, detalhou.

O período de aproximação entre o macho e a fêmea demorou, aproximadamente, seis meses até a total interação entre eles. A equipe técnica, composta pela bióloga Thatiane, a veterinária Kristal e o veterinário Eduardo Lázaro de Faria da Silva, acompanhou desde a cópula ate os primeiros sinais de contração.

Foram instaladas câmeras na área de manejo, onde todo o parto, bem como os primeiros cuidados da mãe com os filhotes foram acompanhados.

"Ficamos 24 horas de plantão, monitorando os filhotes e acompanhando todo comportamento da mãe, que é uma mãezona" Kristal Furno veterinária

PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIE

Conforme relatou a gestora do Zoo Park da Montanha, Rosângela Vieira, o objetivo é continuar contribuindo com a preservação da espécie, com a reprodução de mais onças.

“Temos mais uma onça, a Tainá, que queremos que reproduza também. Uma das funções dos zoológicos é a manutenção de espécies. E se conseguirmos reproduzir mais onças-pintadas, podemos enviar para outros locais no Brasil que trabalham na manutenção da espécie”, contou Rosângela.

