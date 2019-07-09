Home
>
Grande Vitória
>
Onça é atropelada em rodovia na região de Santa Leopoldina

O animal fugiu para dentro da mata quando curiosos chegaram no local

Gazeta Online

Luiza Campos

Publicado em 9 de julho de 2019 às 15:33

 - Atualizado há 6 anos

Onça atropelada na ES 080 em Santa Leopoldina Crédito: Gleidson Almeida

Uma onça machucada segue perdida na região de Santa Leopoldina. O animal foi atropelado na Rodovia ES-080, em Barra de Mangaraí, no sentido Santa Leopoldina, nesta segunda-feira (8). Gleison Rodrigues de Almeida, 42, que passava de carro pelo local, viu a situação e parou para sinalizar a via. 

De acordo com o motorista, o animal ficou caído na via por cerca de 10 minutos. Somente com a chegada de curiosos o animal levantou e fugiu para dentro da mata. A onça sangrava muito pelo focinho.

Gleison disse que ele ligou para o Corpo de Bombeiros, mas o animal já tinha fugido. Segundo o motorista, o Ibama foi acionado pelo Corpo de Bombeiros, que entrou em contato com ele numa mobilização para encontrar o animal.

IBAMA

Procurada pela reportagem para saber se será realizada alguma ação para encontrar o animal ferido, o Ibama ainda não retornou a demanda.

