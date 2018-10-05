Obras de túnel em Laranjeiras só começam no ano que vem

Imagem do projeto mostra que rotatória terá túnel, ciclovia e estacionamento Crédito: prefeitura da serra/divulgação

As obras na rotatória do O, que fica em Laranjeiras, na Serra, perto do Hospital Dório Silva, estão previstas para começar no primeiro semestre de 2019. O projeto contempla um túnel sob a rotatória, além da construção de uma praça de eventos, um estacionamento público na região, novas calçadas e ciclovias.

Your browser does not support the audio element. Obras de Túnel em Laranjeiras, na Serra, só começam no ano que vem

A intenção de modificar a região já é discutida há anos. Inclusive, no primeiro mandato do atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos (2013-2016), já se falava na liberação do recurso para início da obra.

A secretária de Desenvolvimento Urbano, Mirian Soprani, afirma que apenas o projeto funcional está pronto, ele antecipa o projeto executivo. O segundo começou a ser feito em 2017, tem previsão de ser concluído em dezembro deste ano e o custo de 975 mil.

O projeto está na fase de captação de recursos com o Ministério das Cidade. O valor estimado é de R$ 60 milhões. Ela acredita que até o primeiro semestre o recurso já esteja disponível. O que a gente tem é um projeto funcional. Com ele, já podemos realizar a captação de recursos. A obra irá melhorar a mobilidade e a fluidez do trânsito em algumas vias.

PROJETO

A intervenção da rotatória terá formato de Y, com três mergulhões, cada um com 150m para chegar à altura das avenidas. A obra começará na Eldes Scherrer de Souza. Esse túnel contará com cinco faixas  duas para transporte coletivo e três para tráfego geral.

Ele contempla duas saídas, fazendo ligação com as avenidas Copacabana e Paulo Pereira Gomes, conectando-se com a ES 010, seguindo para Manguinhos e Jacaraípe. A outra saída seria na Avenida Civit.

Além do túnel, o projeto prevê rede elétrica subterrânea, construção de um estacionamento público com capacidade para 150 carros e uma praça onde poderão ser realizados eventos. Também há previsão de uma pista de skate e de banheiros públicos no local. Tudo isso na parte central da rotatória, que hoje é um terreno vazio e que tem uma área de 4.156 metros quadrados.

Serão construídos, ainda, 3,74 quilômetros de calçadas e 3,42 de ciclovias, que serão interligados ao sistema de cicloviário que já existem no município. O projeto é a primeira etapa para a implantação do corredor exclusivo de ônibus na Serra.

Segundo a secretária, a obra terá influência em outras regiões, já que as avenidas ligadas à rotatória se conectam com as principais vias do município, além de afetar positivamente o trânsito que vem de Laranjeiras e que segue para o Civit. Dali, por exemplo, é possível chegar ao hospital Jayme Santos Neves, a Manguinhos, a Jacaraípe e Nova Almeida.

A obra vai melhorar o transporte público, agilizando a ligação entre os terminais de Laranjeiras e Jacaraípe. Além de desafogar o trânsito na região, por onde chegam a circular 4 mil veículos por hora, diz.

ENTENDA

Rotatória do "O"

Mudanças

O projeto contempla um túnel sobre a rotatória, além da construção de uma praça de eventos, um estacionamento público na região, novas calçadas e ciclovias.

Fases

Projeto

O projeto funcional está pronto. O segundo projeto tem previsão de ser concluído em dezembro deste ano.

obra

A previsão é que o recurso esteja disponível no primeiro semestre para início das obras. O executivo está tentando captar recurso junto ao Ministério das Cidades.

O valor estimado é de R$ 60 milhões.

Promessa

Primeiro mandato