Obras atrasam e 43 bairros da Grande Vitória continuam sem água

A Companhia Espírito Santense de Saneamento, (Cesan). Na sexta-feira a companhia anunciou que o abastecimento seria interrompido em 251 bairros para manutenção preventiva do sistema Jucu no sábado (20), com previsão de restabelecimento 24 horas após a conclusão do serviço.

A Cesan informou que a manutenção preventiva realizada na rede de abastecimento realizado no sábado (20) foi finalizada em 208 bairros dos municípios da Grande Vitória. Entretanto, um dos serviços de interligação de adutoras ainda está em curso e o abastecimento será normalizado durante a segunda-feira (22).