Obras atrasam e 43 bairros da Grande Vitória continuam sem água

A Companhia Espírito Santense de Saneamento, (Cesan) não normalizou o abastecimento de água em alguns bairros de Vitória, Cariacica e Vila Velha neste domingo (21). Na sexta-feira a companhia anunciou que o abastecimento seria interrompido em 251 bairros para manutenção preventiva do sistema Jucu no sábado (20), com previsão de restabelecimento 24 horas após a conclusão do serviço.
A Cesan informou que a manutenção preventiva realizada na rede de abastecimento realizado no sábado (20) foi finalizada em 208 bairros dos municípios da Grande Vitória. Entretanto, um dos serviços de interligação de adutoras ainda está em curso e o abastecimento será normalizado durante a segunda-feira (22).
Com a extensão dos serviços 43 bairros ficaram sem abastecimento durante todo o final de semana. No início da noite deste domingo (21), moradores do bairro Santa Clara, em Vitória relataram ao Gazeta Online a falta de água.
Veja os bairros afetados:
VITÓRIA
Ariovaldo Favalessa
Bela Vista
Caratoíra
Condusa
Consolação
Piedade
Morro do Cabral
Bairro do Moscoso
Morro do Quadro
Estrelinha
Fonte Grande
Forte São João
Grande Vitória
Horto
Ilha das Caieiras
Inhanguetá
Mário Cypreste
Jesus de Nazareth
Nova Palestina
Parque Moscoso
Rendenção
Romão
Santa Clara
Santa Tereza
Santo André
Santo Antônio
Santos Reis
São Pedro
Universitário
Vila Rubim
Centro
VILA VELHA
Alecrim
Alvorada
Argolas
Chácara do Conde
Cobi de Baixo
Cobi de Cima
Paul
Sagrada Família
São Torquato
Vila Batista
CARIACICA
Vasco da Gama
Jardim América