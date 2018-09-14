Obra na Avenida Leitão da Silva não deve ser concluída neste ano

Obras na Leitão da Silva se estendem desde 2014 Crédito: Fernando Madeira

Com a realização das obras de macrodrenagem entre a Avenida César Hilal e a Rio Branco, a conclusão de entrega das obras da avenida Leitão da Silva por parte do governo do Estado passará para 2019. No entanto, no contrato e já com atrasos, a obra completa deveria ser entregue até dezembro deste ano.

Segundo o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Gustavo Perin de Medeiros, a obra só seria entregue em dezembro de 2018 se a Prefeitura de Vitória liberasse a realização das obras nos dois trechos da Avenida César Hilal até a Rio Branco e da César Hilal até a Beira-Mar para pavimentação ciclovia e sinalização.

No entanto, com as obras de macrodrenagem, aumentaria o prazo em mais quatro meses, estendo para abril de 2019 a entrega. Ele pontuou que 60% das obras estão concluídas. Vários motivos atrasaram a obra, como a dificuldade da prefeitura de liberar as etapas. Um outro problema também foi a dificuldade em relação a recolocação de redes de esgoto da Cesan, foi diferente do planejado, disse.

ATRASO

No entanto, o secretário de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória, Sérgio Sá, disse que não há motivos para o atraso da obra. A empresa contratada considerou todos os imprevistos. A única explicação é que a obra está lenta desde o início. Eles previam chegar em junho com 50% da obra executada, mas até o período foram 17%. O ritmo foi muito abaixo do que o cronograma previa, eles querem resolver tirando coisas do projeto, pontua.

As obras da Leitão da Silva foram iniciadas em janeiro de 2014, a previsão de conclusão era julho de 2015. Após a data, a nova previsão era para 2016, passou para 2017. Logo depois mais dois prazos: primeiro semestre e dezembro de 2018.

ENTENDA O CASO

IMPASSE

Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória quer que o governo do Estado realize a obra de macrodrenagem prevista em contrato na Avenida César Hilar até a Rio Branco.

Governo do Estado

O governo do Estado não tem interesse em fazer o projeto de macrodrenagem na Avenida César Hilal até a Rio Branco. O argumento é de que não resolveria o problema de drenagem da água pluvial se as obras da prefeitura, que ainda não foram realizadas, estivessem interligadas: uma galeria na Rio Branco e caixa de acumulação de água sobre o estacionamento da Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

LIBERAÇÃO

Dois trechos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que pediu a liberação de dois trechos: o trecho da Avenida César Hilal até a Rio Branco e também da César Hilal até a Beira-Mar para pavimentação, ciclovia e sinalização. Mas disse que faria a obra de drenagem caso a prefeitura exigisse.

Início das obras

A Prefeitura de Vitória disse que irá liberar o trecho da Avenida César Hilal até a Rio Branco para obras se o governo cumprir o contrato e realizar a macrodrenagem.

ATRASO

Dezembro de 2019

O DER-ES informou que com a realização da macrodrenagem,

a obra não ficaria pronta em 2019. Levaria cerca de quatro meses para realizar o projeto. O órgão esclarece que 60% das obras estão concluídas.

Sem desculpa