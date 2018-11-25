Obra do muro de arrimo em Meaípe deve começar em 15 dias

A obra de um novo muro de arrimo, na orla da Praia de Meaípe, em Guarapari, deve começar em 15 dias. A prefeitura do município publicou no Diário Oficial da última quinta-feira (22), a empresa vencedora da licitação da obra.
A JM Transporte de Cargas e Comercio LTDA fará todo o serviço pelo valor de R$ 126 mil. Segundo o site Portal 27, o processo já está em análise na Procuradoria Geral do Município, para depois ser homologado e aí então ser dada a ordem de serviço.
A orla de Meaípe já vinha sofrendo com a maré alta e a erosão. Porém, no último dia 20 de outubro, a situação piorou. Com os fortes ventos e chuva, parte do muro de arrimo caiu, juntamente com árvores.
Essa parte do muro que será reconstruída é antiga e o trecho destruído não possuía uma base sólida resistente aos impactos das marés. Ela não foi a contemplada com as obras do ano passado, quando a prefeitura construiu um muro na parte Central da praia. A nova construção seguirá as mesmas técnicas de engenharia empregadas no primeiro trecho de 400 metros que, segundo a prefeitura, se mantém firme.