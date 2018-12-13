Obra de reforço na Ponte de Camburi vai interditar ciclovia

Ponte de Camburi, em Vitória: obras de reforma devem durar seis meses e custar mais de R$ 640 mil Crédito: Marcelo Prest

A ponte de Camburi, em Vitória, vai passar por reformas a partir de janeiro do ano que vem. Apesar das intervenções previstas, a pista por onde os carros passam não será interditada em nenhum momento da obra.

Segundo o secretário municipal de Obras e Habitação, Sérgio Sá, ainda não é possível precisar uma data já que falta uma licença ambiental, mas a expectativa é que as intervenções comecem até o final de janeiro. A previsão é que a obra dure seis meses.

Em abril, a passarela de pedestres e a ciclovia devem ser interditadas de forma parcial, ou seja, só uma faixa ficará liberada para quem passa no local.

De acordo com Sá, esta reforma é preventiva e foi recomendada por um laudo técnico feito por engenheiros da prefeitura. O objetivo é evitar a necessidade de intervenções mais severas, como aconteceu em 2007, quando a ponte chegou a ser interditada e causou diversos problemas no trânsito da cidade.

Desta vez, segundo Sá, as obras foram planejadas para que a execução não cause impactos no trânsito.

A reforma começa na parte de baixo e não vai impactar em nada o fluxo de veículos que passa pela ponte, garante o secretário.

PROBLEMAS

A equipe de engenheiros da Prefeitura de Vitória vistoriou também as pontes Ayrton Senna, da Passagem e da Ilha do Frade. Entre as avaliadas, só a de Camburi apresentou problemas como vigas expostas, concreto corroído e estrutura metálica enferrujada. Por isso, o laudo indicou necessidade de manutenção.

Os engenheiros avaliaram que não há risco de colapso, mas indicaram a necessidade de intervenções para evitar, justamente, que a ponte chegue a um estágio crítico, afirma Sá.

Os danos, segundo apontou o relatório, foram causados especialmente por questões ambientais, como maresia e a água do mar. A partir da necessidade indicada, a prefeitura elaborou o projeto, orçou e licitou a obra, que custará R$ 641.817,79.

A intervenção contempla a troca de placas de concreto, recuperação da estrutura metálica, além de reforço da base da ciclovia.

Nas outras pontes periciadas pelas equipes técnicas da prefeitura não foram encontrados danos que exijam reparo imediato.

RAIO-X

Início da obra

A previsão da prefeitura é que a obra na Ponte de Camburi comece no final de janeiro do ano que vem. Assim que começar, ela vai durar seis meses.

Interdição

Em abril, ciclovia e passarela de pedestres ficarão parcialmente interditadas, ou seja, só uma faixa ficará liberada para passagem.

Problemas

Na Ponte de Camburi o concreto desgastou, deixando as ferragens expostas. Também foi constato desgastadas em parafusos e ferrugem

Melhorias

A obra contemplará jateamento de concreto nas áreas onde ferragens estão expostas, troca de algumas placas de concreto e troca de material metálico.

Orçamento

A obra custará R$ 641.817,79

Outras pontes vistoriadas

Além da Ponte de Camburi, outras três foram vistoriadas pela prefeitura, mas não passarão por reparos imediatos:

Ponte Ayrton Senna

Foi identificada dilatação na passarela de pedestres e guarda-corpo.

Ponte Ilha do Frade

Necessidade de pequenos reparos na passarela de passagem de pedestres.

Ponte da Passagem