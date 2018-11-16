Obra de manutenção na rede de esgoto interdita rua em Vila Velha

Uma obra de manutenção emergencial na rede de esgoto, realizada pela Cesan, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, interdita uma rua e trecho de outra. A previsão de término é no domingo (18).

Para executar o serviço, foi preciso interditar a rua Itaperuna e parte da rua Délio Silva Brito. A Cesan orienta que os motoristas passem pela rua C e entrem na José Felix Cheim (a do Supermercado Casagrande), para desviar do local de obra.