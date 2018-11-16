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Trânsito

Obra de manutenção na rede de esgoto interdita rua em Vila Velha

A previsão de término é no domingo (18)

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 00:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 00:58
Uma obra de manutenção emergencial na rede de esgoto, realizada pela Cesan, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, interdita uma rua e trecho de outra. A previsão de término é no domingo (18).
Para executar o serviço, foi preciso interditar a rua Itaperuna e parte da rua Délio Silva Brito. A Cesan orienta que os motoristas passem pela rua C e entrem na José Felix Cheim (a do Supermercado Casagrande), para desviar do local de obra.
Mais informações, a concessionária pede que ligue 115. O atendimento funciona 24 horas e é gratuito.

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