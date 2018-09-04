Obra de duplicação da BR 101 em João Neiva será entregue no sábado

Trecho da BR 101 em João Neiva Crédito: Divulgação | ECO 101

João Neiva, entre os quilômetros 205 e 208, devem ser entregues no sábado (8), segundo a Eco101. O trecho tem 2,8 quilômetros de extensão, sendo 2,2 quilômetros de pista duplicada e 600 metros de encaixes e estreitamento de pista. As obras de duplicação da BR 101, em, entre os quilômetros 205 e 208, devem ser entregues no sábado (8), segundo a Eco101. O trecho tem 2,8 quilômetros de extensão, sendo 2,2 quilômetros de pista duplicada e 600 metros de encaixes e estreitamento de pista.

De acordo com a concessionária, o trecho agora conta com quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido, além de interseção em desnível no cruzamento existente na comunidade de Caboclo Bernardo, no km 206. A intervenção possibilita aos motoristas o cruzamento da pista ou retorno na rodovia de forma mais segura e independente da via principal.

O gerente de engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, garante que a conclusão da obra se deu após a obtenção de licenças ambientais e autorizações judiciais relacionadas à liberação da faixa de domínio. Ele lembrou ainda que o investimento tem um total de R$ 420 milhões, já que R$ 310 milhões serão aplicados em novas obras de ampliação e R$ 110 milhões em serviços operacionais para os usuários.

OUTROS TRECHOS

Ibiraçu, Iconha e o trecho de Viana até Guarapari, totalizando com os trechos já liberados, 47 quilômetros. Dentro deste cronograma de investimentos, estão em andamento as obras de duplicação nos municípios dee o trecho deaté, totalizando com os trechos já liberados, 47 quilômetros.

Após João Neiva, será entregue o trecho de Ibiraçu (km 215 ao Km 220), previsto para outubro de 2018. No trecho está sendo construída uma retificação de traçado da pista, no trecho da curva do Mosteiro. A correção de traçado é necessária para suavizar e adequar curvas muito fechadas, compatibilizando com a velocidade da via. A modificação é necessária pois, como a BR-101 foi construída entre as décadas de 1950 e 1970, o projeto original foi desenvolvido para o tipo de veículo que trafegava na rodovia naquele tempo, por isso a necessidade desta correção.