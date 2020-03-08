" Os extremos estão mais altos e o risco de desastre natural está cada vez maior"

O acordo de Paris estabelecia que todos os países do mundo deveriam reduzir sua emissão de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global. Mas os EUA e outros países largaram o acordo. Se um país, que é o maior poluidor, deixa o acordo ele não tem validade. É como se você parasse de usar o carro e as outras pessoas continuassem. Tem que ser todos. É importante que a população aceite que a temperatura está mudando, os extremos estão mais altos e o risco de desastre está cada vez mais alto. Isso tem que ser visto dentro das escolas porque os alunos de agora serão adultos do futuro. Isso pode ajudá-los a serem mais exigentes, evitando morar em áreas de risco, mudar o estilo de vida. Vai chegar um momento que o aquecimento global vai ser tão intenso que a gente pode não conseguir se adaptar e seria o nosso fim, praticamente. Precisamos melhorar a parte urbana, que é algo que começa em casa. A população pode começar a ser racional no consumo de água, além de não jogar lixo na rua porque vai entupir bueiros e aumentar enchentes. A população está sendo afetada e as áreas de risco estão sendo invadidas, a ocupação não deve ser permitida.