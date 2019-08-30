Segurança

O que sabemos até agora sobre a Força Nacional em Cariacica

A tropa começa, nesta sexta-feira (30), a patrulhar o município e vai atuar junto com o policiamento local para reduzir indicadores de criminalidade

Publicado em 30 de agosto de 2019

Força Nacional de Segurança quando esteve em Vitória durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ

Treinados para agir em situações de conflito, os agentes da Força Nacional começam nesta sexta-feira (30) mais uma operação no Estado. O foco da atuação desta vez será Cariacica, mas você sabe por que o município foi escolhido e tudo o que está envolvido na vinda e permanência do grupamento em território capixaba?

A ESCOLHA

O número elevado de homicídios, num levantamento dos anos de 2015 a 2017, foi o primeiro indicador observado para que Cariacica fosse escolhida para desenvolver o projeto-piloto do governo federal na área de segurança. Naquele período a tendência ainda não era de queda, como agora vem sendo registrada.

PERFIL SOCIAL

Ainda foram considerados aspectos econômicos e sociais do município. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 0,718, por exemplo, deixou a cidade em 19º lugar no ranking estadual. O desempenho na educação também estava abaixo da meta na última avaliação e a renda per capita, de R$ 1.447,90, é só um pouco maior do que o salário mínimo (R$ 998).

PLANEJAMENTO

A partir da escolha de Cariacica, em maio, a administração municipal junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e o Ministério da Justiça começaram a discutir estratégias de atuação na cidade.

OPERAÇÃO

A primeira medida de impacto foi deslocar a Força Nacional para Cariacica a fim de se juntar ao policiamento local para reduzir índices de homicídios, feminicídios e crimes contra o patrimônio. O município vai receber 100 agentes: 80 militares vão fazer o patrulhamento na ruas, 20 são da polícia judiciária e vão cuidar da investigação e perícia. O grupamento vai ficar no município por quatro meses e terá à disposição 20 viaturas, 100 fuzis de calibre .556 e 100 pistolas .40. Na Força Nacional, há policiais treinados como atiradores de elite (snipers).

ONDE VÃO ATUAR

Ao todo são 28 bairros. No primeiro momento, foram selecionados 16 bairros que já são área de intervenção do programa Estado Presente: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel. Depois, também foram incluídos Cariacica-Sede, Prolar, Aparecida, Porto de Santana, Porto Novo, Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde, Mucuri, Campo Grande e Vila Capixaba.

INVESTIMENTOS

Além da Força Nacional, Cariacica vai receber também R$ 200 milhões para investimentos em diversas áreas, como educação, saúde e saneamento. Alguns projetos na área de prevenção à violência contra a mulher, capacitação profissional e assistência à terceira idade também estão no pacote, já começam a ser preparados e devem entrar em operação ainda neste semestre.

LANÇAMENTO

Depois de um pouco mais de três meses de planejamento, o governo federal lançou ontem o programa que tem cinco municípios contemplados, incluindo Cariacica, para serem piloto de uma ação interministerial de combate à violência. Conforme os resultados obtidos, a proposta é estender para outras cidades do país.

QUEM MAIS

Cariacica representa o Sudeste e se junta a mais quatro municípios - Ananindeua (PA), São José dos Pinhais (PR), Paulista (PE) e Goiânia (GO) - das outras regiões do país que, entre outras ações, estão recebendo as tropas da Força Nacional dentro do programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. Os demais projetos de cada cidade estão sendo definidos conforme a realidade local.

