O que querem os rodoviários em greve e o que oferecem as empresas

Terminal de Campo Grande nesta segunda-feira (3) Crédito: Kaique Dias

A greve dos rodoviários, inciada nesta segunda-feira (03), é motivada por uma reivindicação de reajuste salarial para motoristas e cobradores de ônibus. A paralisação acontece depois de pelo menos cinco tentativas de negociação entre funcionários e patrões.

Os rodoviários pedem 4% de reajuste da inflação mais o ganho real tanto nos salários quanto no tíquete-alimentação. Eles ainda querem que o plano de saúde, que hoje é pago de forma participava, seja integralmente custeado pelas empresas. Além disso, os trabalhadores também reivindicam o fim da modalidade de contratação de rodoviários em jornada de trabalho reduzida, conhecidos por "motoristas de baixa renda".

Atualmente, o salário dos motoristas é de R$ 2.228 e do cobrador é de R$ 1.150, o tíquete é de R$ 696. Já tivemos cinco reuniões e nada foi resolvido, a classe está insatisfeita, afirma o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Salles.

O motorista de ônibus Flávio Santos diz que será difícil pagar as contas se não tiver um aumento.

Está difícil para todo mundo. A categoria quer um aumento para dar uma melhor condição de vida para a família, para ter possibilidade de fazer uma faculdade, estudar mais, mas não estamos sendo atendidos. Ficamos tristes, ainda mais em um cenário de tanta insegurança, tanta violência nos ônibus, desabafou.

PATRÕES OFERECERAM 3%

Inicialmente, as empresas de ônibus ofereceram um reajuste de 2% para os funcionários. A proposta foi recusada, e na última sexta-feira (30), os sindicatos patronais de GVBus e Setpes ofereceram uma contraproposta de 3% de reajuste nos salários, que também não foi aceita.

Uma nova rodada de negociação entre os rodoviários e as empresas está marcada para a tarde desta segunda-feira (03), na sede do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).