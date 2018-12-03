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Negociação

O que querem os rodoviários em greve e o que oferecem as empresas

Uma nova rodada de negociação entre os rodoviários e as empresas está marcada para a tarde desta segunda-feira (03)

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 12:38
Terminal de Campo Grande nesta segunda-feira (3) Crédito: Kaique Dias
A greve dos rodoviários, inciada nesta segunda-feira (03), é motivada por uma reivindicação de reajuste salarial para motoristas e cobradores de ônibus. A paralisação acontece depois de pelo menos cinco tentativas de negociação entre funcionários e patrões.
Os rodoviários pedem 4% de reajuste da inflação mais o ganho real tanto nos salários quanto no tíquete-alimentação. Eles ainda querem que o plano de saúde, que hoje é pago de forma participava, seja integralmente custeado pelas empresas. Além disso, os trabalhadores também reivindicam o fim da modalidade de contratação de rodoviários em jornada de trabalho reduzida, conhecidos por "motoristas de baixa renda". 
> Acompanhe em tempo real tudo sobre a greve dos rodoviários no ES
Atualmente, o salário dos motoristas é de R$ 2.228 e do cobrador é de R$ 1.150, o tíquete é de R$ 696. Já tivemos cinco reuniões e nada foi resolvido, a classe está insatisfeita, afirma o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Salles.
O motorista de ônibus Flávio Santos diz que será difícil pagar as contas se não tiver um aumento.
Está difícil para todo mundo. A categoria quer um aumento para dar uma melhor condição de vida para a família, para ter possibilidade de fazer uma faculdade, estudar mais, mas não estamos sendo atendidos. Ficamos tristes, ainda mais em um cenário de tanta insegurança, tanta violência nos ônibus, desabafou.
PATRÕES OFERECERAM 3%
Inicialmente, as empresas de ônibus ofereceram um reajuste de 2% para os funcionários. A proposta foi recusada, e na última sexta-feira (30), os sindicatos patronais de GVBus e Setpes ofereceram uma contraproposta de 3% de reajuste nos salários, que também não foi aceita.
Uma nova rodada de negociação entre os rodoviários e as empresas está marcada para a tarde desta segunda-feira (03), na sede do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus).
O que querem os rodoviários em greve e o que oferecem as empresas

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