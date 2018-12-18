O que o comércio tem feito para alavancar as vendas de Natal

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A uma semana do Natal, comerciantes mostram-se animados com as vendas, que estão aquecidas e com tendência de crescimento até o próximo dia 24. Parte desse desempenho é atribuída às campanhas promovidas pelas associações de lojistas e shoppings. De passeios de trenzinho com o Papai Noel a sorteios de telefones e carros, o consumidor é atraído para levar ao menos uma lembrancinha para casa.

Presidente da Associação de Comerciantes da Praia do Canto, em Vitória, Cesar Saade afirma que os lojistas da região estão surpresos com o crescimento em comparação ao Natal passado, que já está na ordem de 5% com indicativo de chegar a 7%. "O índice de confiança está maior, as pessoas acreditam que a economia vai melhorar e, assim, ficam mais dispostas a consumir", observa.

A entidade lançou a campanha "Natal Gentil", que convida moradores e visitantes a circular pelas ruas do bairro. Para tanto, tem promovido ações culturais e atrações infantis. Nesta terça-feira (18), por exemplo, haverá apresentação do coral da ArcelorMittal e, na quinta (20), o coral infantil da Igreja Santa Rita. De sexta a domingo, um trenzinho leva as crianças a passear com Papai Noel.

"Além disso, estamos sorteando quatro iPhones. É só visitar as lojas participantes e pegar o cupom", destaca Saade.

O diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, observa que as vendas no estabelecimento deverão atingir o melhor desempenho dos últimos quatro anos. "O mês de novembro já foi muito bom e só vem melhorando. Estamos com uma campanha muito forte para atrair o consumidor", afirma.

O shopping está sorteando vale-compras no valor de R$ 5 mil, todos os dias, e uma BMW 320 Sport Plus e uma moto Harley-Davidson Iron 833 serão sorteadas ao final da promoção. Para participar, o consumidor tem que realizar pelo menos R$ 300 em compras.

Na opinião de Brotto, as pessoas realmente estão recuperando a confiança na economia e, somando a isso, o shopping reúne atrativos que levam o consumidor a optar pelo estabelecimento.

No polo de modas da Glória, em Vila Velha, o movimento de clientes também vem aumentando desde o início do mês, sobretudo com as lojas passando a ter horário de atendimento estendido, segundo Amel Aboul, presidente da Uniglória. Ela diz que o funcionamento aos domingos, dia em que as famílias podem levar crianças a passear de trem com Papai Noel, também contribui para os bons resultados nas vendas. O passeio é uma cortesia.

SHOPPINGS

Vitória

Horário de funcionamento:

Até o próximo dia 23, as lojas, estandes e praça de alimentação abrirão das 10h às 23h. Na véspera de Natal, dia 24, o funcionamento de todos os estabelecimentos será das 10h às 19h.

Atrações: Sorteios de fim de ano

Está sorteando vale-compras diários no valor de R$ 5 mil, e, ao final da promoção, uma BMW 320 Sport Plus e uma moto Harley-Davidson Iron 833. A promoção terá vigência até 28 de dezembro. Para participar, o cliente precisará realizar pelo menos R$ 300,00 em compras (podem ser notas fiscais acumuladas) e depositar na urna localizada na Praça Mar.

Estação Mágica de Natal

A decoração natalina tem um cunho social, com destinação de toda bilheteria oriunda da venda dos bilhetes para o acesso aos trenzinhos revertida para entidades filantrópicas Apae Vitória e Amaes. Crianças só podem acessar o brinquedo, que tem custo de R$ 6,00 para o acesso ao Trem Tradicional e R$ 10,00 para o Trem Escape, na companhia de um responsável. A visitação ao interior da estação será gratuita, bem como a foto com o Papai Noel (mediante uso de câmera própria).

Vila Velha

Horário de funcionamento:

Até quarta-feira (19), lojas, quiosques e alimentação, das 10 às 22 horas (obrigatório) e até as 23h (facultativo). Até dia 23, o horário obrigatório passa a ser até as 23h. No dia 24, das 10 às 18h.

Atrações: sorteios

A cada R$ 300 em compras, o cliente pode trocar as notas fiscais por um cupom para concorrer a um iPhone 8, por dia, em sorteios realizados até 24 de dezembro. Na véspera do Natal, serão cinco aparelhos.

Universo Frozen

Até o dia 23 de dezembro, shows de neve vão acontecer todos os dias, às 19h, 20h e 21h. Um total 12 máquinas instaladas no piso L3 ficarão responsáveis pelo show, que virá acompanhado de luzes e músicas natalinas, dentro do universo do filme Frozen, da Disney, escolhido como tema para decoração deste ano. Na praça central, o castelo das princesas Elsa e Anna está aberto para receber a garotada e, dentro dele, um videokê para que os pequenos cantores possam soltar a voz.

É também na praça central que Papai Noel está disponível para fotos, com mais uma novidade: um trono pet foi montado para quem quiser fazer o registro do seu bichinho lado a lado com o bom o velhinho.

Praia da Costa

Horário de funcionamento

Até 23 de dezembro, das 10h às 23h. Na véspera de Natal, das 10h às 19h.

Atrações: sorteio

A cada R$ 350 em compras, o cliente concorre a um vale-compras de R$20 mil e a sorteios diários de vale-compras de R$1.000.

Moxuara

Horário de funcionamento

Até 23 de dezembro, das 10h às 23h. Na véspera de Natal, das 10h às 19h.

Atrações: Natal dos Sonhos

A cada R$150,00 em compras, o cliente concorre a um Hyundai Creta. O sorteio acontecerá no dia 26/12, às 15h.

Montserrat

Horário de funcionamento

Até o dia 23, alimentação e lazer, lojas e quiosques terão funcionamento especial das 10h às 23h. Na véspera do Natal (24), o shopping funcionará das 10h às 19h.

Atrações: sorteio

A cada R$ 100 em compras, o cliente ganhará um cupom, concorrendo a uma moto Honda Biz e seis smartphones. Serão sorteios semanais até 2 de janeiro.

Mestre Álvaro

Horário de funcionamento

Até o dia 23, alimentação e lazer, lojas e quiosques terão funcionamento especial das 10h às 23h. Na véspera do Natal (24), o shopping funcionará das 10h às 19h.

Atrações: sorteios

A cada R$ 150,00 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer ao carro Renault Kwid. O sorteio será no dia 03 de janeiro de 2019.

Cantatas

Na quinta-feira (20), às 19h30, Coro Nosso Tom; e, às 20h30, Coro Infantojuvenil da Igreja Presbiteriana de Nova Carapina

Rodas de conversa

20/12 - 19h - tema: A arte no dia a dia

21/12 - 19h30 - tema: As 5 linguagens do amor

23/12 - 15h - Oficina de desenho

23/12 - 17h - tema: Por que fazemos o que fazemos? Uma visão das necessidades humanas

Jardins

Horário de funcionamento:

Até o dia 22, lojas e quiosques funcionam em horário normal, das 10 às 22h. No dia 23, das 14 às 20h.

Atrações: sorteio

No final no mês haverá vários sorteios. O primeiro prêmio será uma moto elétrica modelo lyon; o segundo uma moto elétrica modelo roma e, o terceiro prêmio, um ano de cinema grátis. Além disso, no sábado (22) haverá sorteio de R$ 500 em compras no shopping. No domingo (23), os clientes receberão cupons em dobro para participar dos sorteios.

Oficinas

No sábado (22), a partir das 15 horas, tem oficina de cartões natalinos para crianças a partir de 5 anos. Vagas limitadas a 20 crianças por vez, por ordem de chegada. Serão realizadas três oficinas.

Papai Noel

No domingo (23), a partir das 16h, tem recreação infantil (teatro de bonecos e recreação) com a presença do Papai Noel.

Boulevard Vila Velha

Horário de funcionamento

Até a quinta-feira (20), lojas, lazer e alimentação funcionarão das 10 às 22h (obrigatório), podendo estender até as 23. De 21 a 23, obrigatório até as 23h, podendo estender até a meia-noite. No dia 24, das 10 às 19h.

Atrações: sorteio

A cada R$ 100 em compras, o cliente concorre a quatro viagens para Las Vegas, nos Estados Unidos, para conferir de perto a apresentação do famoso Cirque du Soleil, e com direito a acompanhante. E tem mais, de segunda a quinta os cupons são em dobro. A promoção é válida até o dia 26 de dezembro, às 16 horas.

Fabuloso Circo de Natal

Tem uma árvore de quase 10 metros de altura, picadeiro, e diversos elementos do mundo do circo, tais como canhão circense, ursos, malabaristas, palhaços e equilibristas. Um Papai Noel inflável de 3,2 metros e duas bolas infláveis de 2 metros estão nas subidas das escadas rolantes. E ainda, mais 10 árvores menores, de 2,20m de altura espalhadas pelo shopping dando um toque final à decoração natalina.

Cantatas

Terça-feira (18) - Às 20h, Coro Adorart da Primeira Igreja Batista na Praia da Costa

Quinta-feira (20) - Às 19h, Orquestra de Teclados Divas do CDT

Sexta-feira (21) - Às 19h, Coral da Igreja Batista da Glória

Sábado (22) - Às 19h, Coral Adorar te

LOJISTAS

Praia do Canto

Horário de funcionamento

Até a sexta-feira (21), das 9 às 21h; no sábado, das 9 às 20h; no domingo, das 9 às 19h; e na segunda (24), das 9 às 18h.

Atrações: sorteio

Serão sorteados quatro iPhones. Para participar, basta pegar um cupom em uma das lojas participantes.

Minitrio

Toda noite, das 18 às 20h, um minitrio circula pelo bairro todo decorado, com Papai Noel e tocando músicas de Natal

Trenzinho

De sexta a domingo, um trenzinho leva crianças e famílias para passear, das 9 às 14h, com Papai Noel. Basta pegar o tíquete em uma das lojas participantes. Não é cobrado o ingresso.

Cantatas

Terça-feira (18) - Coral da ArcelorMittal, às 19h, no shopping Loft

Quinta-feira (20) - Coral infantil da Igreja Santa Rita, às 19h, no shopping Triângulo

Centro de Vitória

Horário de funcionamento

Até sexta-feira (21), das 9 às 20 horas; sábado e domingo, das 9 às 16h; e na segunda (24), das 9 às 20h.

Atrações: encanto de Vitrine

www.encantodevitrine.com.br) e votar na sua vitrine preferida. Cada lojista ganhador será premiado com um vale-compra no valor de R$ 5 mil, enquanto os cinco clientes sorteados ganharão um vale de R$ 200 cada um para gastar onde quiser. Lojistas do Centro participam da ação Encanto de Vitrine, promovida pela CDL Vitória, que eleger as cinco vitrines natalinas mais bonitas e criativas da cidade. Serão distribuídos R$ 26 mil em prêmios, para comerciantes e consumidores. Os clientes terão de 19 a 25 de dezembro para se cadastrar gratuitamente no hotsite () e votar na sua vitrine preferida. Cada lojista ganhador será premiado com um vale-compra no valor de R$ 5 mil, enquanto os cinco clientes sorteados ganharão um vale de R$ 200 cada um para gastar onde quiser.

Glória

Horário de funcionamento

Até sexta-feira, das 9 às 19h; do sábado a segunda, até as 18h.

Atrações: sorteio

A cada R$ 150 em compras, o consumidor concorre a um vale-viagem no valor de R$ 1 mil.

Cantata

Na sexta-feira (21), às 16h, na rua do calçadão terá apresentação de coral.

Trenzinho

No domingo (23), das 10 às 14h. Para passear, com direito à companhia de Papai Noel, basta pegar um cupom em uma das lojas participantes.

Laranjeiras

Horário de Funcionamento

Até sexta-feira (21), das 9 às 20h; no sábado, das 9 às 19h; e no domingo e na segunda, das 9 às 18h.

Campo Grande

Horário de funcionamento