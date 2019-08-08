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Na Grande Vitória

O que incomoda nos bairros campeões de barulho da Grande Vitória?

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:24

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:24
Rua da Lama em mais uma noite de festa: moradores reclamam do excesso de barulho. Crédito: Gazeta Online
De janeiro a julho de 2019, o Disque-Silêncio recebeu duas queixas de barulho por hora, em média. São 9.925 queixas em Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha. Entre os chamados mais comuns estão som alto em residências, geralmente ocasionados por festas e eventos privados, bares que provocam barulho devido à música e aglomeração de pessoas, centros religiosos e casas de shows. E alguns bairros se destacam no ranking da barulheira.
Em Vila Velha, as regiões de Itapoã, Praia da Costa e Praia de Itaparica são as que mais apresentam denúncias - lugares de litoral, onde são comuns caixas de som em restaurantes e quiosques. Em Vitória, a motivação principal é a mesma, nos bairros de Jardim Camburi, Jardim da Penha e Praia do Canto.
Em Cariacica, o bairro Campo Grande - onde há registros de bailes funks clandestinos em locais públicos -  lidera o número de denúncias. Na Serra, Novo Horizonte e Parque Residencial Laranjeiras são os que mais recebem denúncias, em virtude da quantidade de poluição sonora causada por veículos, bares e comércio.
De acordo com a norma brasileira, estabelecimentos com som precisam ter isolamento acústico para poder funcionar, mas as maiores denúncias acontecem em residências e em locais públicos.
RANKING DO BARULHO
VILA VELHA (4.637 queixas e 15 multas)
- Itapoã
- Praia da Costa
- Praia de Itaparica
- Coqueiral de Itaparica
- Divino Espírito Santo
CARIACICA (2.239 queixas e 14 multas)
- Campo Grande
- Bela Aurora
- Porto de Santana
- Santa Bárbara
- Bandeirantes
VITÓRIA (1.828 queixas e 61 multas)
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Praia do Canto
- Centro
- Maria Ortiz
SERRA (1.221 queixas e 50 multas)
- Novo Horizonte
- Parque Residencial Laranjeiras
- Vila Nova de Colares
- Diamantina
- Feu Rosa
Essa reportagem foi escrita por participantes do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
 

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