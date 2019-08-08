O que incomoda nos bairros campeões de barulho da Grande Vitória?

Rua da Lama em mais uma noite de festa: moradores reclamam do excesso de barulho. Crédito: Gazeta Online

De janeiro a julho de 2019, o Disque-Silêncio recebeu duas queixas de barulho por hora, em média. São 9.925 queixas em Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha. Entre os chamados mais comuns estão som alto em residências, geralmente ocasionados por festas e eventos privados, bares que provocam barulho devido à música e aglomeração de pessoas, centros religiosos e casas de shows. E alguns bairros se destacam no ranking da barulheira.

Em Vila Velha, as regiões de Itapoã, Praia da Costa e Praia de Itaparica são as que mais apresentam denúncias - lugares de litoral, onde são comuns caixas de som em restaurantes e quiosques. Em Vitória, a motivação principal é a mesma, nos bairros de Jardim Camburi, Jardim da Penha e Praia do Canto.

Em Cariacica, o bairro Campo Grande - onde há registros de bailes funks clandestinos em locais públicos - lidera o número de denúncias. Na Serra, Novo Horizonte e Parque Residencial Laranjeiras são os que mais recebem denúncias, em virtude da quantidade de poluição sonora causada por veículos, bares e comércio.

De acordo com a norma brasileira, estabelecimentos com som precisam ter isolamento acústico para poder funcionar, mas as maiores denúncias acontecem em residências e em locais públicos.

RANKING DO BARULHO

VILA VELHA (4.637 queixas e 15 multas)

- Itapoã

- Praia da Costa

- Praia de Itaparica

- Coqueiral de Itaparica

- Divino Espírito Santo

CARIACICA (2.239 queixas e 14 multas)

- Campo Grande

- Bela Aurora

- Porto de Santana

- Santa Bárbara

- Bandeirantes

VITÓRIA (1.828 queixas e 61 multas)

- Jardim Camburi

- Jardim da Penha

- Praia do Canto

- Centro

- Maria Ortiz

SERRA (1.221 queixas e 50 multas)

- Novo Horizonte

- Parque Residencial Laranjeiras

- Vila Nova de Colares

- Diamantina

- Feu Rosa

Essa reportagem foi escrita por participantes do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação