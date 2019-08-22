Felicidade e pureza

O misticismo por trás do Bosque das Cerejeiras em Pedra Azul no ES

Também chamada de "Sakura", flor da cerejeira significa muito mais além da beleza; a planta, de origem asiática representa a fragilidade da vida

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 17:12 - Atualizado há 6 anos

Ceane Mara Santana Tavares, Thaís Moreira Nascimento e Cleonice Tesch Nalesso no Bosque das Cerejeiras, em Domingos Martins Crédito: Julio Huber

O bosque das cerejeiras — também chamado de 'Bosque Kaoro Kumazawa' —, em Pedra Azul, Região Serrana do Espírito Santo, é uma grande atração para o inverno capixaba — mas nem todos sabem a carga de energias místicas que existe no local. É que a flor de cerejeira, também conhecida como Sakura — e que tem como significado "felicidade", é de origem asiática e representa a fragilidade da vida.

A história da flor revela que a lição que a cerejeira representa é de que devemos aproveitar bem todos os momentos da vida, pois ela passa rápido demais. A cerejeira também representa felicidade e pureza e, por isso, sempre está presente em casamentos japoneses por fazer parte fortemente da cultura do local.

A flor de cerejeira é natural do Japão e, por lá, existem mais de 200 variedades documentadas. A floração dela começa no fim do inverno e início da primavera. No Espírito Santo, o bosque com a beleza natural fica localizado na Fazenda Noruega Pedra Azul e, apesar de ser uma área particular, o local é aberto a visitação pública e não há cobrança de ingresso.

De acordo com o jornalista Júlio Huber, o local foi criado para homenagear os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Ele diz que cada árvore recebeu o nome de uma família por lá. O local onde está o bosque foi cedido pelo empresário Erling Lorentzen, na propriedade da fazenda Fjordland - Cavalgada Ecológica Pedra Azul.

Em temporada de florada, famílias aproveitam o cenário de filme para ir até ao local registrar imagens que ficarão não só guardadas na memória, mas também materializadas em fotos que poderão ser levadas de geração para geração.

VEJA FOTOS

A LENDA POR TRÁS DA FLOR DE CEREJEIRA

Uma lenda faosa diz que a palavra "Sakura" teria surgido quando uma princesa de nome parecido caiu do céu próximo ao Monte Fugi, e acabou por se transformar na bela flor. O nome da princesa seria Konohana Sakuya Hime, que significa “a princesa das árvores das flores abertas”.

Uma outra crença diz que a palavra pode ter sido originada do cultivo de arroz, porque "Kura" seria o local em que o arroz era armazenado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta