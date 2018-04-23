Nuvem rolo impressiona moradores da Grande Vitória; veja fotos

A chuva voltou a cair forte na Grande Vitória na manhã desta segunda-feira (23). Na Praia da Costa, em Vila Velha, e na Enseada do Suá, em Vitória, a formação diferente das nuvens chamou atenção de internautas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que o fenômeno se chama nuvem rolo e acontece por conta de choques entre ventos que sopram de forma contínua, porém em direções opostas. Essa condição, somada à umidade, temperatura e altura, faz com que a nuvem rolo se forme.

Segundo o Climatempo, nesta segunda-feira há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite na Grande Vitória. O tempo fechado permanece nesta terça-feira (24), com chuva a qualquer hora do dia. O internauta Tonynho Sodré conseguiu flagrar o momento que a nuvem tomou conta do céu de Vila Velha. Assista o vídeo:



