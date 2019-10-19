Home
Grande Vitória
Nuvem gigante em Vila Velha anuncia chegada de frente fria

Repórter fotográfico registrou formação inusitada que tomou conta do céu da Praia da Costa

João Paulo Roceti

[email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 18:56

 - Atualizado há 6 anos

Nuvem gigante chama a atenção na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

Uma nuvem encobriu o horizonte de toda a Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde deste sábado (19) já por volta das 16h.  De acordo com os meteorologistas  do Instituto Climatempo, essa formação inusitada que tomou conta do céu é decorrente da aproximação da frente fria que deve chegar ao Espírito Santo neste domingo (20).

Frente fria deve chegar ao ES no domingo

Segundo os especialistas, a nuvem é do tipo stratus, que tem a característica de ser de baixa altitude. A previsão é que neste domingo (20), a frente fria chegue na maior parte do território capixaba e continue durante a semana com o céu nublado e pancadas de chuva. Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 23ºC e a máxima 28ºC. Já na Região Serrana, a temperatura pode variar entre 15ºC e 26ºC nas áreas mais altas.

Na segunda-feira (21),  o tempo fecha completamente em todo o Estado, com pancadas de chuva o dia todo. É prevista para a Grande Vitória temperatura mínima de 23ºC e máxima de 26ºC, enquanto que na Região Serrana a mínima será de 14ºC e a máxima de 28ºC nas regiões mais altas. 

