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Redução de 16,24%

Número de mortes e acidentes em rodovias federais diminui no ES

O órgão é responsável pela fiscalização e segurança viária, atuando na fiscalização de veículos, pessoas, irregularidades, apreensões, prisões, entre outros

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 19:02
Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo Crédito: Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) divulgou nesta sexta-feira (13) um relatório que apresenta que o número de mortes e acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo diminuiu no primeiro semestre deste ano.
Durante os seis primeiros meses, o número caiu em comparação ao mesmo período no ano anterior. Nas rodovias federais do Estado, 242 ocorrências foram registradas a menos com relação a 2017 - este número apresenta uma queda de 16,24% de ocorrências. Já na quantidade de feridos, houve queda de 14%.
Em relação à quantidade de mortes nas rodovias federais do estado, o número foi reduzido em quase 50%, tendo como observação, que em 2017 houve o registro de 41 mortes a mais, em comparação ao ano de 2018.
No relatório, a PRF apresenta um ranking das 10 principais causas de acidentes em 2017 e 2018. As principais são: falta de atenção à condução, desobediência às normas de trânsito pelo condutor e velocidade incompatível.
O órgão alerta que usar o celular para conversas ou troca de mensagens enquanto dirige é um risco, já que esse comportamento, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) aumenta em até 400 a chance de acidente.
Mas, além do uso do celular ao volante, outros comportamentos também devem ser evitados pelo motorista consciente. Por exemplo, comer, beber, maquiar-se ou realizar qualquer outra ação que o distraia da tarefa principal.
Com informações da PRF-ES

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