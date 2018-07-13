Número de mortes e acidentes em rodovias federais diminui no ES

Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo Crédito: Divulgação

PRF-ES) divulgou nesta sexta-feira (13) um relatório que apresenta que o número de mortes e acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo diminuiu no primeiro semestre deste ano. A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo () divulgou nesta sexta-feira (13) um relatório que apresenta que o número de mortes e acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo diminuiu no primeiro semestre deste ano.

Durante os seis primeiros meses, o número caiu em comparação ao mesmo período no ano anterior. Nas rodovias federais do Estado, 242 ocorrências foram registradas a menos com relação a 2017 - este número apresenta uma queda de 16,24% de ocorrências. Já na quantidade de feridos, houve queda de 14%.

Em relação à quantidade de mortes nas rodovias federais do estado, o número foi reduzido em quase 50%, tendo como observação, que em 2017 houve o registro de 41 mortes a mais, em comparação ao ano de 2018.

No relatório, a PRF apresenta um ranking das 10 principais causas de acidentes em 2017 e 2018. As principais são: falta de atenção à condução, desobediência às normas de trânsito pelo condutor e velocidade incompatível.

O órgão alerta que usar o celular para conversas ou troca de mensagens enquanto dirige é um risco, já que esse comportamento, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) aumenta em até 400 a chance de acidente.

Mas, além do uso do celular ao volante, outros comportamentos também devem ser evitados pelo motorista consciente. Por exemplo, comer, beber, maquiar-se ou realizar qualquer outra ação que o distraia da tarefa principal.