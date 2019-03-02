Número de incêndios no ES mais que dobra em janeiro

Incêndio em vegetação Crédito: TV Gazeta Noroeste

Espírito Santo mais que dobrou em janeiro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado: 624 registros agora contra 266, em 2018. Os dados são do Corpo de Bombeiros. O número de incêndios nomais que dobrou em janeiro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado: 624 registros agora contra 266, em 2018. Os dados são do Corpo de Bombeiros.

Grande Vitória é a região que mais registrou incêndios em vegetação, com 293 casos. Logo atrás, aparece a região Sul com 159 e a região Nordeste com 106. Entre os municípios, Serra aparece como a que mais teve ocorrências do tipo, com 105 casos; seguido por Guarapari (67) e Cachoeiro de Itapemirim (61). é a região que mais registrou incêndios em vegetação, com 293 casos. Logo atrás, aparece a região Sul com 159 e a região Nordeste com 106. Entre os municípios,aparece como a que mais teve ocorrências do tipo, com 105 casos; seguido por(67) e(61).

Corpo de Bombeiros, o clima durante o primeiro mês do ano contribuiu para o aumento no número de incêndios em vegetação. “As altas temperaturas e a escassez de chuva colaboram para que o fogo se propague de forma mais rápida, podendo atingir até áreas distantes do ponto de origem”, explicou. De acordo com o Coronel Wagner Borges do, o clima durante o primeiro mês do ano contribuiu para o aumento no número de incêndios em vegetação. “As altas temperaturas e a escassez de chuva colaboram para que o fogo se propague de forma mais rápida, podendo atingir até áreas distantes do ponto de origem”, explicou.

Aspectos climáticos, no entanto, não são os únicos responsáveis por tais ocorrências. “As pessoas precisam ter uma mudança de comportamento já que continuam colocando fogo de forma imprópria para queima de lixo e limpeza de terrenos. Frequentemente, essa queima acaba saindo do controle e dando origem aos incêndios”, afirmou o Coronel Wagner.

Sancionada em 1998, a Lei de Crimes Ambientais prevê pena de seis meses a quatro anos de reclusão – além de multa – para quem provocar uma queimada. O uso de fogo, segundo o Código Florestal Brasileiro, é permitido apenas em casos específicos, como em práticas agropastoris. Estas, porém, devem ser autorizadas previamente pelos órgãos estaduais competentes.

EM 10 HORAS, SETE INCÊNDIOS SÃO COMBATIDOS NA GRANDE VITÓRIA

Véspera de feriadão, esta sexta-feira (1) foi repleta de incêndios em vegetações da Grande Vitória. Desde as 7h da manhã até as 17h de hoje, o Corpo de Bombeiros combateu sete incêndios nos municípios da Serra, Cariacica e Vila Velha.

O tenente-coronel da corporação, Rodrigo Ribeiro, conversou por telefone com a reportagem do Gazeta Online. "Possivelmente a origem dos incêndios é criminosa, porque alguém ateou fogo em alguma coisa. Dificilmente vamos atribuir a origem a um fenômeno natural, mas podemos afirmar que, por conta do calor, esse fogo pode se propagar muito mais fácil e rápido", explicou.

O fogo foi combatido em sete bairros: na Serra, pegou fogo nas vegetações de Cidade Continental, Nova Almeida, Val Paraíso e Praia Grande; em Cariacica, em Castelo Branco e, em Vila Velha, na Praia da Costa e no Jockey de Itaparica.

SOBREVOO EM FUNDÃO

Neste sábado (2), está previsto que o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) faça um sobrevoo em Fundão para tentar localizar um possível foco de incêndio que tem causado forte cheiro de queimado na cidade.