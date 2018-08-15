Número de casos confirmados de malária no ES chega a 123

O número de casos confirmados deaumentou de 120 para 123, de acordo com informações da Secretaria de Saúde (Sesa). A cidade com maior número de registros segue sendo Vila Pavão, no, com 97 casos. Em Barra de São Francisco são 26 pessoas infectadas. Do número total, um óbito foi registrado.

O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.

O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.