Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surto

Número de casos confirmados de malária no ES chega a 123

Vila Pavão, no Noroeste do Estado, é onde está a maioria dos casos, 97

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 21:33
04/08/2018 - Unidade de Saúde, em Vila Pavão, está realizando exames para malária. Resultado sai em 15 minutos Crédito: Fred loureiro / Secom
O número de casos confirmados de malária aumentou de 120 para 123, de acordo com informações da Secretaria de Saúde (Sesa). A cidade com maior número de registros segue sendo Vila Pavão, no Noroeste do Estado, com 97 casos. Em Barra de São Francisco são 26 pessoas infectadas. Do número total, um óbito foi registrado. 
O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.
> SURTO DE MALÁRIA | A cobertura
O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados