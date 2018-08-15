Número de casos confirmados de malária no ES chega a 123

O número de casos confirmados de malária aumentou de 120 para 123, de acordo com informações da Secretaria de Saúde (Sesa). A cidade com maior número de registros segue sendo Vila Pavão, no Noroeste do Estado, com 97 casos. Em Barra de São Francisco são 26 pessoas infectadas. Do número total, um óbito foi registrado.
O número de casos de malária registrados no Estado em 2018 já é superior ao dobro das notificações durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017 foram registrados 49 casos.
O surto de malária atual é causado por um protozoário do tipo falciparum, de origem amazônica e mais agressivo que o tipo vivax, encontrado normalmente na região Serrana do Estado, principalmente em Domingos Martins e Santa Teresa. Os casos de infecção por falciparum só eram encontrados no Estado em pessoas que viajaram para áreas onde ele é mais comum.