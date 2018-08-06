Novo superintendente da PF no ES promete combater o crime sem trégua

Jairo Souza da Silva tomou posse na manhã desta segunda-feira na Superintendência da Polícia Federal no ES Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

"Combater o crime sem trégua", é o que promete o novo superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. Jairo Souza da Silva assumiu ao cargo na manhã desta segunda-feira (06) e, durante discurso de posse na superintendência, afirmou que vai incrementar as ações de segurança pública e combater o desvio de dinheiro público.

"Seguindo as orientações da direção geral, duas missões especiais serão intensificadas: aumentar as ações das equipes que hoje atuam em desvio de dinheiro público e incrementar ações e parcerias com os órgãos incumbidos com a temática da segurança pública. Esperem de mim um forte compromisso de desenvolver um trabalho dedicado e firme na busca destes objetivos, sempre tendo como norte o fiel cumprimento das funções profissionais conferidas a Polícia Federal", afirmou ele, antes de completar.

O novo superintendente se pronunciou apenas por meio do discurso e não deu entrevistas. O delegado também declarou que o desvio de dinheiro público é a faceta mais sofisticada do crime.

"Temos a missão de combater o crime sem trégua, na sua faceta mais sofisticada com desvio de dinheiro público, e também na sua vertente mas perceptiva para a sociedade que é a violência urbana, que assusta, que afasta investimentos e compromete o futuro do Estado e das próximas gerações", concluiu.

Antes do Espírito Santo, o delegado atuava no mesmo posto no Rio de Janeiro. No ano passado quando tomou posse, ele citou as mesmas duas missões no Rio e relacionou, no caso da atuação contra o desvio de dinheiro público, a Operação Lava Jato.

Jairo Souza da Silva é formado em direito com especialização em Gestão de Segurança Pública na Academia Nacional de Polícia. Além disso, ele foi militar por 10 anos na Aeronáutica, até 1999, antes de entrar na Polícia Federal.

Além de superintendente no Rio de Janeiro e agora no Espírito Santo, o delegado também exerceu vários cargos, como chefe da delegacia de Nova Iguaçu, e corregedor regional da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, além de corregedor-geral de correições da Corregedoria Geral da Polícia Federal.

"TEMOS DUAS PRIORIDADES", DIZ CHEFE DA PF

O diretor geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, também esteve presente na posse do novo superintendente e conversou com a reportagem. De acordo com ele, as ações contra desvio de dinheiro público e combate à drogas são prioridades no Brasil em todos os estados.

De acordo com Galloro, a parceria com os setores de segurança pública do Estado ajudam a intensificar esse trabalho. O Espírito Santo foi alvo de várias apreensões de drogas que saíram do Brasil para o exterior dentro de contêineres.

A polícia federal faz investigações das grandes quantidades, como o fluxo de drogas que vêm para cá ou saindo daqui para a europa. As demais polícias fazem as investigações locais e regionais, explicou.

Sobre investigações contra desvio e dinheiro público, Galloro disse que a saída recente de dois importantes membros da Lava Jato que atuavam no Espírito Santo desde o ano passado, os delegados Luciano Flores e Márcio Anselmo, não atrapalham a continuidade dos trabalhos em terras capixabas.

Essas operações são grandes e complexas. Esses colegas são alguns de uma infinidade de pessoas. A saída de um colega não prejudica a investigação, porque outro que fazia parte assume a liderança e continua, afirmou.