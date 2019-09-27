Novo site A Gazeta terá mais conteúdo e opiniões

Da esquerda para a direita: Danilo Meirelles, Rhayan Lemes, Rita Benezath, Vitor Ferri e Michelli Angeli. Equipe vai analisar a melhor maneira de fazer as notícias chegarem até você Crédito: Rodrigo Gavini

Com a tradição de sempre antecipar movimentos na indústria da comunicação, a Rede Gazeta foi uma das primeiras empresas do setor a lançar, em 1996, um site só de notícias. O Gazeta Online que conhecemos hoje é um dos portais mais longevos do país, ainda mais se levarmos em consideração que a internet só aportou no país no começo dos anos 1990.

De lá até aqui, não só a internet se transformou, mas também todo o mundo acompanhou essas mudanças. As formas de nos comunicarmos passam hoje pelas fotos, vídeos e áudios. Novos termos, como podcasts, memes e stories, não param de surgir e são inseridos instantaneamente na nossa linguagem. É acompanhando isso que pensamos um novo novo produto digital.

A partir de amanhã, você, leitor, poderá acompanhar em www.agazeta.com.br o que está acontecendo no Espírito Santo e no mundo. Uma equipe está a postos para atualizar este novo produto - por quase 24 horas por dia, sete dias por semana, com cobertura de política, economia, entretenimento, estilo, comportamento e esportes.

A relevância da informação e o rigor na apuração seguem no comando. “A busca permanente por uma democracia muito bem fundamentada, um diálogo cada vez maior com nossas audiências e uma fidelidade completa aos fatos continua sendo nosso foco”, define o diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer.

Velocidade é um dos desafios desse momento. “Nós sempre falamos por aqui que queremos velocidade, mas não pressa. Temos sempre em mente que quem receberá a informação quer o melhor conteúdo com a melhor apuração possível até aquele momento. Sempre dá para melhorar e vamos seguir em busca disso”, conta Geraldo Nascimento, editor de Produção da Redação A Gazeta/CBN.

Entre as novidades do nosso novo site estão as páginas de clima, trânsito e obituário. A Gazeta também destacará as matérias de dicas e serviços nas editorias Utilidade Pública e Concurso&Empregos.

Fidelidade

Simultaneamente, A Gazeta será um espaço de reflexão, profundidade e análise. Quando o assunto do momento for além do instantâneo, nossa equipe estará pronta para ir além dos 140 caracteres. Sempre calcada nos pilares em que o nosso jornalismo se baseia há 91 anos.

Para fazer a análise com qualidade, a editoria de Opinião foi reforçada com mais colunistas e articulistas, além de dedicar mais espaço para a opinião dos leitores.

Para aprofundar as informações com dinamismo, o site conta ainda com podcasts e produções do G.dados, o núcleo de jornalismo de dados de A Gazeta.

“O que acontece agora pode impactar por muito tempo a vida do capixaba. Por isso, vamos trabalhar sempre observando os fatos pelos mais diversos ângulos e acompanhar os desdobramentos que cada situação exigir. Nosso olhar estará voltado para o que é importante agora e no contexto”, afirma Geraldo.

Para localizar as informações mais importantes e se programar, preparamos o guia que está na página 18 com as novas seções do site e como encontrar as notícias que importam para você.

Mais conteúdo, como uma linha do tempo das transformações na internet e um glossário para entender novos termos do jornalismo online, estão em www.agazeta.com.br.

ESPECIALISTAS EM CAPIXABA

As notícias do Espírito Santo ganham uma editoria especial no novo site. A página Capixaba reunirá as notícias de política, economia e polícia que impactam o cotidiano de quem mora no Estado e destacará o agronegócio local. Além disso, também é possível conferir as notícias da sua região.

Adauto Orletti, de 63 anos, e Jovino Carlos Orletti, de 71 anos, são produtores do Norte do Espírito Santo Crédito: Guilherme Ferrari

REVISTA.AG DE CARA NOVA

A sua revista preferida continuará chegando nas bancas todo fim de semana, mas também terá conteúdo exclusivo todos os dias na internet. É aqui que você pode conferir as notícias de estilo, saúde, comportamento e bem estar, com novas colunistas e mais interatividade.

ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO

Na página Divirta-se, você pode conferir as notícias de cultura e críticas de cinema e arte. Essa também é a editoria que conta tudo o que acontece com as celebridades e reúne inúmeras dicas de turismo e gastronomia do nosso Estado.

Andressa Valadares, Maurício Coutinho, Bruno Portela e Paulo Cavalcante gostam de aproveitar o Viradão Vitória Crédito: Fernando Madeira

MAIS ESPORTES

Para quem gosta de esportes, essa nova A Gazeta contém uma página atualizada com o que acontece com seu time do coração e a cobertura de campeonatos nacionais. Além disso, é um espaço com matérias especiais com atletas capixabas.