Novela da Leste-Oeste: saiba que pé estão as obras e as entregas

Obra que já era para ter sido entregue em 2009, a Rodovia Leste-Oeste, que liga Cariacica e Vila Velha (entre a BR 262 e Rodovia Darly Santos) finalmente parece estar sendo finalizada. Mas apesar da promessa de entrega de todo o asfalto e da sinalização até o final do mês, ainda vai faltar a iluminação e melhorias nos acessos da via por Araçás e pela BR 262, em Cariacica, algo que vai ficar para depois da inauguração.

O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Gustavo Perin, voltou a reafirmar, nesta quarta-feira (17), em entrevista à CBN Vitória, que a rodovia estará pronta para passagem, com sinalização vertical e para entradas dos bairros até o final deste mês de outubro.

Um trecho ainda falta ser finalizado - algo que deve acontecer até o final do mês. Esse trecho fica entre a área em que será construído o Hospital Geral de Cariacica e a ponte sobre o Rio Marinho.

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FIM DAS OBRAS

A obra vem se arrastando há 11 anos e era para ter sido concluída em 2009. O trecho de 8 km, que liga a rodovia Darly Santos, em Vila Velha, à BR 262, em Cariacica, vai desafogar o trânsito nas regiões de São Torquato e Jardim América de caminhões e carretas que seguem para o Porto de Capuaba.

Em linha reta são 9 km de distância. É uma diferença gritante. Os motoristas de caminhões e carretas evitam passar por Jardim América e São Torquato, em Vila Velha e economizam até uma hora, explicou.

Segundo Gustavo Perin, a rodovia está 70% finalizada. No trecho entre a ponte sobre o Rio Marinho e o Hospital Geral de Cariacica falta um acabamento, com uma camada de asfalto no sentido Vila Velha. É uma camada que dá conforto ao usuário. Ali estamos dependendo do clima para rodar a usina e executar a camada, explicou.

Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Gustavo Perim em entrevista para Rádio CBN Vitória. Crédito: Matheus Zardini

Hoje a Rodovia Leste-Oeste já é utilizada em partes pelos motoristas que moram nessas regiões ou que buscam uma passagem alternativa. Além da sinalização e do asfalto, todos os acessos aos bairros também estarão prontos até o fim de outubro, segundo garante o DER-ES.

ILUMINAÇÃO

Apesar de asfalto e sinalização prontos até o final do mês, a rodovia ainda vai ficar às escuras e, por enquanto, ainda sem prazo para ser iluminada. Isso acontece porque a iluminação é de responsabilidade das prefeituras de Vila Velha e de Cariacica, que ainda vão contratar as empresas por meio de licitação.

O projeto de iluminação já foi elaborado pelo DER-ES e cedido às administrações municipais. O custo para Cariacica será de R$ 1,5 milhões. Já para Vila Velha o valor será de R$ 5 milhões, no total. A licitação deve ser lançada até a segunda quinzena de novembro, com previsão de contratação até o final do ano. Não será necessário a intervenção no asfalto, porque a estrutura será feita fora das calçadas, declarou Perin.

Os órgãos ainda estão discutindo como será a iluminação - se com cabeamento subterrâneo ou aéreo - levando em conta também a possibilidade de roubos de cabos, como acontece de forma recorrente na Rodovia do Contorno, deixando a via às escuras.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

PREFEITURA DE CARIACICA

O projeto de iluminação da Rodovia Leste Oeste foi entregue pelo DER-ES para a Prefeitura de Cariacica e encontra-se em análise pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para que sejam determinadas a viabilidade e possíveis adequações. A previsão de análise é até o final de outubro.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), informa que dentro do prazo acertado com o DER-ES, está estudando o projeto de iluminação para que possa ser apresentado o orçamento para realização dos serviços. Na primeira quinzena do mês de novembro técnicos da Semob voltam a se reunir com técnicos do DER-ES para discutir o projeto.

MELHORIAS NOS ACESSOS

Além da iluminação, também serão necessárias melhorias nos acessos da Rodovia Leste-Oeste, pela BR 262 e pelo Bairro Araçás, em Vila Velha, após a inauguração. Isso devido a muitos problemas em Campo Grande, com asfalto antigo e via estreita, além de falta de sinalização.

Segundo Perin, uma readequação ao projeto foi feita para evitar desapropriações, principalmente no trecho próximo ao Terminal de Campo Grande. A obra, no entanto, deve ficar para o ano que vem, com o projeto finalizado até o fim de dezembro.

ROUBO DE GRAMAS

Um problema que o DER-ES tem percebido recentemente é o roubo de grama, que são colocadas nos canteiros centrais da rodovia. De acordo com Gustavo Perin, o problema acontece principalmente durante à noite. "Os motoristas param caminhonetes Hilux no local e levam as placas de grama, que de início não ficam fixas ao solo - logo quando são colocadas. Eles enrolam e colocam dentro do carro", detalhou.