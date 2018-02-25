Nove carros são multados por som alto na Rua da Lama, em Vitória

PMs, agentes da Guarda Municipal e fiscais fizeram operação na Rua da Lama Crédito: Carlos Alberto Silva

Nove carros com música alta foram multados na Rua da Lama, em Vitória, na madrugada deste sábado (24), pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam). Uma caixa de som irregular também foi apreendida no tradicional local de lazer, em Jardim da Penha.

O trabalho de fiscalização tem sido executado numa parceria com a Guarda Civil Municipal e conta com o apoio da Polícia Militar. As multas têm o valor de R$ 6.534,56 aos responsáveis pelos veículos e o mesmo valor foi aplicado ao responsável pela caixa de som que foi recolhida.

Proibição

Os aparelhos que produzem som alto fora dos veículos estão proibidos nas vias abertas à circulação em Vitória, independente da frequência e do volume. O objetivo é evitar a perturbação do sossego dos moradores.

Sempre que a infração for flagrada, o fiscal acionará a Guarda Civil Municipal e apreenderá provisoriamente o aparelho de som ou o veículo. A apreensão provisória do carro, na hipótese de descumprimento à ordem de redução do volume sonoro, somente será adotada quando não for possível a retirada do aparelho de som nele instalado sem provocar danos ao veículo ou ao equipamento.

Não sendo possível a notificação do proprietário ou condutor do veículo no momento do flagrante da infração, será expedida notificação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) a ele, no prazo máximo de 30 dias depois da infração.

Segundo o assessor técnico da Semmam, Alexsandro Amaral, não houve resistência. Ele disse que o direito ao silêncio é sagrado e merece ser respeitado. Vamos continuar fiscalizando, atentos as infrações e trabalhando para que o direito individual não seja violado por grupos que não consideram o coletivo, destacou Amaral.