Home
>
Grande Vitória
>
Novas cracolândias desafiam as autoridades na Grande Vitória

Novas cracolândias desafiam as autoridades na Grande Vitória

Em Cariacica, grupo tomou conta de trecho de ferrovia

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 8 de julho de 2019 às 00:02

 - Atualizado há 6 anos

Usuários de droga preparam crack para fumar em linha férrea de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Calçadas, praças e até linha férrea. Cada vez mais tem sido comum ver novos pontos onde usuários de drogas – principalmente o crack – se agrupam, formando as chamadas cracolândias. A situação se tornou um desafio para o poder público, pois, quando um ponto é fechado, essas pessoas migram para outros lugares das cidades, mantendo o vício.

Recomendado para você

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

A GAZETA flagrou grupos em alguns desses locais, inclusive, com consumo de drogas à luz do dia. Em Vitória, uma das concentrações fica no bairro da Praia do Suá. Em Vila Velha, mais dependentes estão se concentrando na Praça Agenor Moreira, em Itapoã, e ao redor do Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo.

> Barracas de usuários de crack tomam conta de calçada em Vila Velha

Em Cariacica, é a Ferrovia Centro-Atlântica que preocupa moradores por ter virado uma cracolândia. A linha está desativada e um trecho dela, entre os bairros Santa Fé e Campo Grande, foi tomado por um grupo de usuários de drogas.

Segundo um morador de Cariacica, que prefere não se identificar, o clima de insegurança acaba aumentando em regiões como essas. “Aquele lugar está sendo usado para uso e venda de drogas e como casa. Eles tomaram conta e ninguém mais passa por lá, além de deixarem uma sujeira”, diz.

A situação já foi alvo de patrulhamento. Fotos enviadas à reportagem por esse morador mostram o momento em que a Polícia Militar faz uma abordagem a um grupo que está na linha férrea, no mês passado.

Usuários de droga preparam crack para fumar em linha férrea de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Comércio

Próximo à área em que a cracolândia foi instalada, em Cariacica, fica a Avenida Expedito Garcia, a mais movimentada comercialmente de Campo Grande. Para o presidente da associação de moradores do bairro, Ceumar Luiz Sepulcri, o mesmo grupo só migrou de um lugar para o outro pois antes alguns ficavam numa área próxima a um supermercado na Expedito Garcia.

> "Internação à força não é a solução", diz especialista

Ele ainda afirma que o comércio tem sofrido bastante com a situação. “É ruim para a vizinhança, porque eles estão no meio de uma área que é residencial e comercial. A população fica com medo e, para manter o vício, alguns acabam roubando. Então, a criminalidade aumentou”, lamenta.

Sepulcri explica que o fato de eles estarem intimidando as pessoas, que evitam passar por ali, isso também está prejudicando o comércio. Segundo ele, o grupo está em um ponto estratégico de entrada e saída de Campo Grande. “É uma situação muito complicada, não sabemos mais o que fazer. Eles até saem quando a polícia ou prefeitura vão até lá, mas não é definitivo”, reitera.

Autoridades

Em nota, a VLI, empresa que administra a linha férrea, disse que “além de um cronograma de manutenção da faixa, são realizadas rondas e ao identificar pessoas no local é solicitada a retirada e, se necessário, a equipe aciona as autoridades responsáveis”. Já a prefeitura diz fazer abordagens e oferecer tratamento aos usuários de drogas (veja mais na página 5).

Procurada sobre sua atuação na cracolândia em Cariacica, a Polícia Militar não comentou as abordagens já feitas no local. Informou que faz abordagens com foco em crimes e atos contra a lei, mas que é preciso que haja flagrante, ou não há nada que se possa fazer.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais