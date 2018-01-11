Nova promoção do Notícia Agora tem kit volta às aulas

Ano novo chegando e a virada do mês faz muita gente ter calafrios com a volta às aulas! Claro que estar de férias é muito bom, mas estudar vai ficar bem mais divertido com a companhia do produto que o Na! traz nesta promoção: o Kit volta às aulas!

As cartelas estão sendo publicadas no NA em todos domingos de janeiro e os selos saem nos dias da semana (segunda a quinta-feira). São quatro itens com diferentes opções de cores e estampas que juntos formam um lindo kit escolar! Cada cartela mais um valor em dinheiro, dá direito a troca por qualquer um dos produtos à sua escolha: