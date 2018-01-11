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Aula de Economia!

Nova promoção do Notícia Agora tem kit volta às aulas

As cartelas estão sendo publicadas no NA em todos domingos de janeiro e os selos saem de segunda a quinta-feira no NA!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 13:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 13:42

Mochila do kit volta às aulas do NA Crédito: Reprodução Internet
Ano novo chegando e a virada do mês faz muita gente ter calafrios com a volta às aulas! Claro que estar de férias é muito bom, mas estudar vai ficar bem mais divertido com a companhia do produto que o Na! traz nesta promoção: o Kit volta às aulas!
As cartelas estão sendo publicadas no NA em todos domingos de janeiro e os selos saem nos dias da semana (segunda a quinta-feira). São quatro itens com diferentes opções de cores e estampas que juntos formam um lindo kit escolar! Cada cartela mais um valor em dinheiro, dá direito a troca por qualquer um dos produtos à sua escolha:
Kit volta às aulas do NA Crédito: Reprodução Internet
 -Mochilete rodinha Princesa Luiza
-Mochilete rodinha Zac Surf
-Mochila de alça Princesa Luiza
-Mochila de alça Zac Surf
-Merendeira Princesa Luiza
-Merendeira Zac Surf
-Estojo Princesa Luiza
-Estojos Zac Surf

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