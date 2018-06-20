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Linha 888

Nova linha do Transcol para Fundão sem previsão para funcionar

A Ceturb-ES informou que a linha não começou a circular na segunda-feira (18) devido a estudos técnicos que ainda não ficaram prontos

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 13:06
A nova linha do sistema Transcol que foi criada para atender aos moradores do município de Fundão, que começaria a circular nesta segunda-feira (18), não entrou em funcionamento Crédito: Reprodução
A nova linha do sistema Transcol que foi criada para atender aos moradores do município de Fundão, que começaria a circular nesta segunda-feira (18), não entrou em funcionamento. A linha 888 (Timbuí / T. Laranjeiras, via Centro da Serra), uma antiga reivindicação da comunidade de Fundão, fará três viagens diárias, mas apenas nos dias úteis.
Um internauta do Gazeta Online entrou em contato com a reportagem pelo WhatsApp e informou que, na segunda-feira, dia que a linha começaria a funcionar, foi até o Terminal de Laranjeiras, junto com a mãe. Chegando lá, foi informado por um fiscal que a linha não iria ter início conforme o combinado.
Morador da Serra há 2 anos, ele sempre viveu em Timbuí e tem família no distrito de Fundão. Morei em Timbuí desde a infância. Trabalho na Serra há 8 anos, e há dois moro aqui. Tenho filhos em Timbuí e todo final de semana estou indo para lá, contou o internauta, que preferiu não ser identificado.
O morador ainda comentou sobre a chateação da comunidade de Fundão. "A comunidade lá está chateada por que a Ceturb divulgou, uma galera compartilhou no WhatsApp e Facebook que iria ter início no dia 18. Divulgaram horário e tudo e, até o prezado momento, nada".
Ele disse que a população necessita do sistema e, como foi divulgada a criação da linha e início das atividades, a comunidade está esperançosa, mas ao mesmo tempo desanimada por que não começou a circular na data prometida. 
CETURB 
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), informou que a linha não começou a circular na segunda-feira (18) devido a estudos técnicos que ainda não ficaram prontos, mas que a linha vai funcionar. Ainda não há uma data para o início dos trabalhos.
 

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