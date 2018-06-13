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Alteração no clima

Nova frente fria traz chuva para o Espírito Santo no fim de semana

A alteração climática vai passar por toda a Região Sudeste nos próximos dias

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 18:52
Uma nova frente fria promete trazer chuva para o Espírito Santo no fim de semana. A informação é do Instituto Climatempo. A alteração climática vai passar por toda a Região Sudeste nos próximos dias.
No Estado, o sol e o calor predominam até sexta-feira (14). A partir da tarde do mesmo dia, no entanto, pode chover em alguns locais da Grande Vitória e do sul capixaba, mas não há expectativa de temporais.
Já no final de semana, as mudanças por causa da nova frente fria serão mais visíveis. Durante o sábado e o domingo, o Espírito Santo deve ficar com muitas nuvens e com condições de chuva.
Nova frente fria traz chuva para o Espírito Santo no fim de semana
Segundo o Climatempo, a chuva deve ser fraca e de moderada intensidade. Já a temperatura ficará amena nestes dias.

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