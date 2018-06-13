Uma nova frente fria promete trazer chuva para o Espírito Santo no fim de semana. A informação é do Instituto Climatempo. A alteração climática vai passar por toda a Região Sudeste nos próximos dias.

No Estado, o sol e o calor predominam até sexta-feira (14). A partir da tarde do mesmo dia, no entanto, pode chover em alguns locais da Grande Vitória e do sul capixaba, mas não há expectativa de temporais.

Já no final de semana, as mudanças por causa da nova frente fria serão mais visíveis. Durante o sábado e o domingo, o Espírito Santo deve ficar com muitas nuvens e com condições de chuva.

Your browser does not support the audio element. Nova frente fria traz chuva para o Espírito Santo no fim de semana