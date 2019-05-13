A partir desta terça-feira (14) à tarde há previsão de uma nova mudança no clima do Espírito Santo. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria vai trazer chuvas fortes para o ES principalmente a partir de quarta-feira (15).
De acordo com o Climatempo, a frente fria avança por todo o Sudeste na terça-feira (13) à tarde. O sistema se aproxima do Espírito Santo estimulando pancadas de chuva em Vitória no Sul capixaba.
Nova frente fria chega ao Espírito Santo com previsão de chuva forte
No decorrer da quarta-feira (15) o tempo muda de vez, com risco de chuva forte. Na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), o Espírito Santo fica em atenção para chuva forte e o mar deve ficar bastante agitado.
As temperaturas não devem ser tão baixas, mas ficam entre os 25°C e 28°C entre quarta-feira e sexta-feira.