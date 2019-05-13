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Mudança no tempo

Nova frente fria chega ao Espírito Santo com previsão de chuva forte

Segundo o Climatempo, uma nova frente fria avança pelo Sudeste na tarde desta terça-feira (14) e, a partir de quarta (15), há previsão de chuva forte para o ES

Publicado em 

13 mai 2019 às 12:28

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 12:28

Uma nova frente fria vai trazer chuvas fortes para o ES Crédito: Michelli Angeli
A partir desta terça-feira (14) à tarde há previsão de uma nova mudança no clima do Espírito Santo. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria vai trazer chuvas fortes para o ES principalmente a partir de quarta-feira (15).
De acordo com o Climatempo, a frente fria avança por todo o Sudeste na terça-feira (13) à tarde. O sistema se aproxima do Espírito Santo estimulando pancadas de chuva em Vitória no Sul capixaba.
Nova frente fria chega ao Espírito Santo com previsão de chuva forte
> Domingo tem a madrugada mais fria do ano em Vitória
No decorrer da quarta-feira (15) o tempo muda de vez, com risco de chuva forte. Na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), o Espírito Santo fica em atenção para chuva forte e o mar deve ficar bastante agitado.
As temperaturas não devem ser tão baixas, mas ficam entre os 25°C e 28°C entre quarta-feira e sexta-feira.

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