O pesadelo de conviver com traficantes persiste entre os moradores do condomínio Ourimar , na Serra. Em janeiro, mais três famílias foram expulsas por uma nova facção que tomou a área. O bando tem recrutado até crianças para ações criminosas dentro do conjunto habitacional.

No ano passado, sete famílias registraram boletim de ocorrência na polícia, descrevendo que tiveram de deixar os imóveis após ameaças e invasões dos lares por bandidos armados. Em 2017, esse número chegou a 48.

Your browser does not support the audio element. Nova facção de traficantes expulsa famílias do condomínio Ourimar

Segundo levantamentos da polícia e informações de moradores, o grupo de traficantes que tem aterrorizado o local vem do bairro vizinho, Feu Rosa, e é conhecido como Poorf.

“Era um grupo que estava em guerra com os bandidos daqui e agora está dominando a área. Eles não têm parentes no condomínio e nem moram aqui, por isso expulsam por qualquer coisa”, contou uma ex-moradora, que não será identificada por medida de segurança.

CRIANÇAS

As expulsões estão sendo investigadas no Distrito Policial de Jacaraípe, que atende a região de Grande Jacaraípe, Ourimar, Feu Rosa e Vila Nova de Colares. Segundo o delegado titular, Rodrigo Rosa, uma apuração minuciosa está sendo realizada e alguns suspeitos já foram identificados.

“Os criminosos estão menos tolerantes com os moradores. Até o fato de ajudar um morador que eles não gostam virou motivo para expulsar quem prestou o auxílio”, pontuou Rosa.

Um fato que chamou a atenção da Polícia Civil é a presença de crianças no momento de ameaças contra os moradores. “Os criminosos estão recrutando crianças. Há relatos de meninos de 8 a 10 anos que estão andando junto com os bandidos e portando facas. Estamos tentando identificar esses menores e os respectivos pais para que possam ser responsabilizados”, explicou o delegado.

Há ainda relatos de famílias que saíram de casa após encontrarem bilhete colocado embaixo da porta, exigindo que se mudassem.

Nas apurações para chegar aos autores, a principal dificuldade da polícia é ter informações de dentro do condomínio. “Muitas vítimas não procuram a delegacia por medo. Porém, reafirmamos que elas não estão desamparadas. A Polícia Civil está atenta ao que vem acontecendo e tomando as providências para chegar aos autores”, enfatizou o delegado, que já realizou prisões de envolvidos nas expulsões no ano passado.

"SAÍ DEPOIS DE AMEAÇAS", DIZ EX-MORADORA

"u não sei nem onde estão minhas roupas, minhas coisas estão espalhada" Ex-moradora de Ourimar - Cargo do Autor

O desabafo acima é de uma ex-moradora de Ourimar, que foi expulsa em janeiro. Hoje ela vive de favor na casa de amigos, empilhando as coisas que conseguiu levar ao sair do imóvel.

Quando você chegou a Ourimar?

Em julho de 2016, para morar eu e minha filha. No dia de receber as chaves, já havia tumulto. Pouco tempo depois começou a sensação de opressão e as drogas, gente usando e gente vendendo.

Por que deixou Ourimar?

Por medo de fazerem mal a mim ou à minha família. Um deles vigia o que você tem em casa e, quando precisam de algo para vender, invadem sua casa. Ninguém consegue ficar tranquilo.

Como os bandidos lidam com os moradores?

Já teve gente com arma na cabeça. Na minha casa levaram televisão, micro-ondas e até roupas. Mas fazem isso com qualquer pessoa, independente se fez alguma coisa ou não contra eles. E andam armados. Eu tive que sair com minha família pois fizeram ameaças depois de invadirem minha casa.

HISTÓRIA