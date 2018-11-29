Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedágio

Nova cabine para cobrança automática na Terceira Ponte

Cabine de nº 8 no sentido Vitória terá cobrança expressa para facilitar acesso à Reta da Penha

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 01:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 01:36
Terceira Ponte: mudanças à vista Crédito: Vitor Jubini
Uma nova cabine para a cobrança automática de pedágio será instalada na Terceira Ponte em dezembro. Ela será destinada aos usuários que trafegam no sentido Vila Velha-Vitória - onde é feita a cobrança unidirecional -, com destino à Reta da Penha.
Atualmente, a ponte conta com três cabines de cobrança automática: a de número 1 é destinada aos motociclistas, já as cabines 2 e 3 estão voltadas aos demais veículos. Todas estão localizadas no lado direito da ponte, no sentido Vitória. Existem ainda outras cinco cabines onde são feitas cobranças em dinheiro.
Com a mudança, a cabine 8 será reconfigurada para fazer a cobrança automática. Ela está localizada no extremo do lado esquerdo. O objetivo é facilitar o tráfego de quem segue para a Reta da Penha, via Praça do Cauê. Hoje, é preciso passar pela Rua Alaor Queiroz de Araújo, em uma área mais residencial da Enseada do Suá, para ter acesso à avenida.
A instalação da nova cabine foi confirmada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), que informou que os detalhes serão divulgados em dezembro.
O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito e a segurança na área das cabines, na Praça de Pedágio. No local, os motoristas disputam espaços para obter acesso à Reta da Penha, cruzando várias faixas, ou dando uma volta maior por dentro do bairro.
A Rodosol, concessionária que administra a via, não se manifestou sobre o assunto. Mas obras já estão sendo realizadas na ponte para concluir a instalação dos equipamentos.
PEDIDO
A criação da nova cabine de cobrança automática foi solicitada à Arsp pelas associações de moradores e investidores de três bairros: Praia de Santa Helena (AMPSH), Enseada do Suá (Amei-ES) e Praia do Suá (AMPS).
O presidente da Amei-ES, Eduardo Borges, relata que a solicitação faz parte de um conjunto de mudanças que visam reduzir o tráfego de veículos dentro do bairro Enseada do Suá. Além de criar facilidades para quem deseja seguir para a Reta da Penha, a mudança reduz o tráfego na Rua Alaor Queiroz de Araújo, que é mais residencial, um percurso que já tem ficado congestionado, pondera.
Eles foram informados pela direção da Arsp de que os serviços da nova cabine já estavam em execução e que após o dia 27 de novembro tinham sido iniciados os testes dos equipamentos para a nova cabine. Foram rápidos na resposta e com as mudanças. Mais um conquista dos moradores, assinalou Borges.
Desde o último mês de junho, quando a cobrança de pedágio em um único sentido da ponte começou a ser implantada, a adoção de uma cabine expressa para a Reta da Penha começou a ser analisada. Fato que acabou sendo reforçado pelo pedido dos moradores.
PEDÁGIO
As informações são de que o custo da implantação da nova cabine não é alto e não terá repercussão expressiva na tarifa do pedágio. O valor será compensado no final do ano, quando é feito um balanço de todos os investimentos da ponte para que seja efetuado o reajuste anual da tarifa, previsto em contrato.
Outra mudança ocorrida na ponte e que também será considerada na avaliação do pedágio foi o pedágio unidirecional, que acabou com as cabines de cobrança no sentido Vitória para Vila Velha, com a redução no número de funcionários atuando no local. Há, ainda, a retirada do canteiro central, com a criação de uma nova faixa, obra que ainda será feita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados