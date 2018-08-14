'Nossas meninas nos dão força para viver', diz mãe da médica Milena

A morte da médica Milena Gottardi completa 11 meses na terça-feira (14), mas nem o tempo aliviou a dor e a saudade da família. Com a voz trêmula, a mãe Zilca Gottardi, 72, relata que a força para superar a perda vem de Deus e das duas netas, de 3 e 10 anos. Agora, com o júri popular , ela espera justiça para ter ao menos um pouco de alívio.

A mãe de Milena conversou exclusividade com a reportagem de A GAZETA na casa em que vive em Fundão. No imóvel, duas coisas chamam a atenção: a imagem de Nossa Senhora de Fátima e a foto de Milena. Objetos que demonstram saudade e fé destacadas em toda a entrevista.

O que você espera da decisão do júri popular?

Que tudo saia bem, para termos um pouco de paz. Que a gente possa ter Justiça. A justiça de Deus a gente sempre espera, mas também queremos a do homem. Perdemos o que era muito importante, aquele sorriso que alegrava todo mundo. Onde Milena chegava, transmitia alegria. Vamos ficar mais aliviados e sossegados se a justiça for feita.

Como foi estar nas audiências?

As audiências me deixavam apreensiva, nervosa, mas graças a Deus consegui desabafar, falar verdadeiramente o que sentia.

Qual a sua reação quando soube do envolvimento de Hilário no crime?

Foi uma notícia muito triste. Minha filha era maravilhosa, sempre fez o possível para ter um casamento duradouro. Eu não esperava que o final fosse tão trágico. Eu esperava que eles se separassem e que cada um vivesse bem.

Como as meninas estão lidando com isso?

Elas têm momentos em que ficam tristes. A pequena, de 3 anos, brinca e canta, ainda não está sabendo. A maior, de 10 anos, soube da morte e a gente com carinho, amor, e atenção está conseguindo fazer ela ir bem na escola. Estamos muito com Deus no coração, é isso que nos sustenta.

As filhas perguntam sobre a mãe?

A pequena a reconhece nas fotos, já a maior sempre foi tímida e de falar pouco... Mas conversa sobre passeios, tira notas boas, é uma boa neta. São maravilhosas minhas netas-filhas. São as nossas meninas que nos dão força para viver.

Milena nasceu em Fundão?

Eles (Milena e Douglas) nasceram, cresceram e estudaram em Fundão. Ela foi para Vitória com 15 anos, porque o sonho era fazer Medicina, isso foi bem realizado. Ela sempre gostava de vir a Fundão, colocar um chinelo e falar com todo mundo. A vida dela era simples.

Como está sendo lidar com tudo?

É um vazio tão grande, a gente continua sentindo a paz que ela transmitia, mas aquela ausência, a saudade, isso aumenta cada vez mais. É uma coisa tão doída, tão doída que tem hora que você pensa e fala: Meu Deus, eu não acho que foi verdade. Eu sempre penso que minha filha vai chegar, ela está trabalhando. Ela foi um presente maravilhoso que Deus me deu. Eu olho para ela nos retratos, às vezes converso e falo: Minha filha, eu não acredito que você se foi.

Qual a imagem que Milena deixou?