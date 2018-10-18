Noiva é indenizada por não receber álbum de casamento no ES

Casar, registrar e eternizar o casamento em um álbum de fotos é um grande desejo de muitas mulheres. Além de escolher todos os detalhes, arranjos de flores, músicas, confeccionar convites e vários outros serviços, a decisão da escolha do fotógrafo merece atenção. Por não receber o álbum de casamento, uma moradora dedeve ser indenizada em R$ 4 mil, além de ser ressarcida em R$ 1.050 pela profissional contratada.

De acordo com o processo, analisado pelo, a cliente teria celebrado um contrato para a prestação de serviços fotográficos no valor de R$ 1.800, incluindo a cobertura fotográfica do casamento civil e religioso, um álbum de casamento físico, DVD personalizado e ensaios externos.

Todos os serviços teriam sido prestados pela fotógrafa, exceto a entrega do álbum. Por conta desta situação, a noiva pediu restituição do valor total do serviço, a entrega do material e indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil. Na sentença, o 2º Juizado Especial Cível de Guarapari deixou claro que não haveria a possibilidade de, além de fazer a fotógrafa pagar danos morais, entregar o álbum de fotografias.

Deste modo, a fotógrafa foi condenada a restituir a cliente o valor de R$ 1.050, que é a quantia total dos comprovantes de pagamento apresentados. Em relação aos danos morais, a juíza responsável por analisar o caso entendeu que a cliente foi submetida a constrangimentos que vão além dos "meros dissabores" por conta do descumprimento contratual, pois o registro da cerimônia é "lembrança que deveria ser guardada para ser revivida em jantares e almoços familiares, como forma de mostrar aos filhos toda a felicidade em se constituir uma família".