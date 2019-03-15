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Após pedido de casamento

Noiva de jovem que morreu afogado mostra últimos momentos em Itaúnas

"Me disse que me amava e que iríamos ter 3 filhinhos", desabafou Francielle Aghton, 20 anos

Publicado em 15 de Março de 2019 às 12:24

Laila Magesk

Laila Magesk

Publicado em 

15 mar 2019 às 12:24
Francielle Aghton e Agthon John Mota Souza em Itaúnas Crédito: Reprodução/Facebook
Alegres, trocando declarações de amor e cheios de planos para uma vida a dois. Assim os jovens Agthon John Mota Souza, 28 anos, e Francielle, 20 anos, passaram seus últimos momentos juntos na praia de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Estado.
Após perder o noivo afogado na tarde desta terça-feira (12), Francielle fez um depoimento em sua página no Facebook e marcou Agthon nesta quinta (14). Ela postou vídeos e fotos do casal, além de um texto de agradecimento.
"Passando aqui para agradecer as lindas mensagens que recebi. Não li todas ainda. Está sendo muito difícil pra mim. Meu príncipe foi morar no céu com o nosso Deus pai, o melhor lugar para estar nesse mundo de tanta dor e maldade. Um homem maravilhoso. Um amigo inesquecível. Um filho perfeito. Um namorado incrível", escreveu.
"DISSE QUE ME AMAVA E QUE IRÍAMOS TER 3 FILHINHOS"
Francielle também falou sobre a viagem. "O que tenho pra falar pra você, falei nos nossos últimos momentos. Obrigado, senhor, por ter passado os últimos momentos com meu amor. Ele me pediu em noivado. Me disse que me amava e que iríamos ter 3 filhinhos. Que logo casaríamos, que logo seríamos só uma carne. Mas, infelizmente, Deus precisou de você lá no céu. Sua missão aqui na terra foi cumprida, me fez a mulher mais feliz do mundo, me ensinou a amar, a cuidar, a perdoar, e me ensinou a ser amada. Vou viver cada ensinamento seu, meu amor. Sua noiva eterna, meu príncipe. Te amo".
VEJA A POSTAGEM
Muitos amigos escreveram mensagens de apoio à jovem, pendido o conforto de Deus nesse momento.
> Morte após pedido de casamento no ES gera comoção na web
Já na manhã desta sexta-feira (15), a jovem publicou outra postagem com uma foto dos dois. "Sou eternamente grata pela oportunidade de passar do seu lado esses momentos incríveis. Sou grata a você por ter vivido momentos inesquecíveis ao teu lado meu amor. Meu anjo. Cuida de nós aí de cima, viu. Estamos um cuidando do outro aqui na terra. Meu príncipe lindo. Não canso de dizer que tu és meu príncipe lindo. Te amo".

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