Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Noiva de jornalista morto em Vitória pede ajuda para traslado do corpo
Atropelamento

Noiva de jornalista morto em Vitória pede ajuda para traslado do corpo

Angolano morreu após ser atropelado em Jardim Camburi

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 11:26

Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

13 ago 2019 às 11:26
Jornalista angolano é atropelado em Vitória e família da noiva pede ajuda financeira para que o sepultamento seja realizado no país natal Crédito: Facebook
Após o trágico atropelamento ocorrido na tarde desta segunda-feira (12) em Jardim Camburi, em Vitória, que acabou por levar a vida do jornalista angolano Luis Felgueira, de 32 anos, a família da noiva dele, Fernanda Samora, busca arrecadar recursos para realizar o sepultamento do corpo de Luis no país natal.
> Motorista capota com carro em acidente na Rodovia Leste Oeste
Inicialmente, foi cogitada uma vaquinha virtual para levá-lo para perto da família, no entanto, devido à taxa cobrada pelo site, a melhor opção avaliada foi a do depósito bancário na conta da noiva. De acordo com o primo de Fernanda, José Roberto Sacramento, Luis não tinha qualquer parente residindo no Brasil e morava junto aos pais da noiva.
Para os interessados em contribuir, seguem os dados da conta:
Titular: Fernanda Sacramento Samora
Banco: Santander
Agência: 4595
Conta corrente: 10788346
CPF: 143.043.127-07
O ACIDENTE
Sonhos e planos encerrados precocemente por uma fatalidade. Na tarde desta segunda-feira (12), o jornalista angolano Luis Felgueira, de 32 anos, morreu após ser atropelado por um carro pouco antes das 13 horas. Segundo relatos de amigos nas redes sociais, Luis voltava para casa de bicicleta quando foi atingido pelo veículo.
> Motociclista morto em acidente na Serra era professor e maestro
Luis, que já havia trabalhado como assessor de imprensa em Brasília, vinha atuando como vendedor na Capital capixaba, onde morava há quase um ano. Ele, que nasceu na região de Sambizanga, distrito da capital Luanda, veio para o Brasil há seis anos para cursar jornalismo na Universidade de Brasília, a UNB.
Além disso, Luis estava noivo e com casamento marcado. O sogro do angolano, João Luiz Samora, ainda muito abalado, conversou com a reportagem do Gazeta Online e contou como soube do acidente.
"Minha filha recebeu uma ligação do antigo Hospital São Lucas (atualmente Hospital Estadual de Urgência e Emergência) e avisaram que meu genro havia sido atropelado e levado para lá. Fomos até lá e depois uma assistente social veio nos informar que o Luis não havia resistido", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados