No ES, análise de pedido de aposentadoria demora em média seis meses

Além da aposentadoria, INSS recebe pedidos para auxílio-reclusão, pensão por morte, salário-maternidade e amparo assistencial, entre outros

Publicado em 8 de julho de 2019 às 16:39 - Atualizado há 6 anos

Segurados esperam por até 6 meses para conseguir aposentadoria no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

Os segurados da Previdência Social que ingressam no Espírito Santo com pedido de aposentaria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão esperando em média seis meses para terem uma resposta sobre o andamento do requerimento.

O prazo estipulado pelo INSS é para que o segurado receba a resposta sobre a tramitação do pedido em até 45 dias, mas isso raramente acontece. Por conta da demora, cerca de 22 mil capixabas ainda não concluíram a tramitação de suas demandas, o que pode chegar até 180 dias para pedidos de aposentadoria e outros benefícios, segundo informações do gerente-executivo do INSS em Vitória, Wiliam Marinot, em entrevista à Rádio CBN Vitória.

AUXÍLIO-RECLUSÃO E PENSÃO POR MORTE

Enquanto a resposta para um pedido de aposentadoria demora cerca de seis meses, os benefícios de auxílio-reclusão e pensão por morte têm demorado, em média, 50 dias. Wiliam Marinot afirma que as respostas para os casos de salário-maternidade já demoraram cerca de seis meses, mas estão sendo resolvidas em um tempo menor, no prazo de aproximadamente 45 dias.

Para os casos de salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte, o gerente do INSS explica que ficaram mais rápidos desde que o atendimento passou a ser feito diretamente pelo site. Com isso, os servidores passaram a reforçar o serviço de análise dos requerimentos, o que fez com que a fila passasse a andar mais rápido. A expectativa, no Estado, é para que todos os pedidos desses auxílios sejam respondidos abaixo do prazo de 45 dias, a partir de agosto deste ano.

PAGAMENTO DE BÔNUS PARA SERVIDORES

Para que o tempo de análise seja reduzido também nos casos de aposentadoria, Wiliam Marinot explicou que será colocado em prática um novo método de avaliação dos pedidos, com pagamento de bônus para os servidores que atuarem nos processos além da meta estipulada ou fora do horário de expediente.

"Os nossos servidores vão trabalhar fora do horário normal de expediente, ou após cumprirem as metas estipuladas. Foi aprovada uma medida provisória transformada em lei, que autoriza o INSS a pagar um bônus ao servidor que fizer análise de processo após o seu expediente normal ou após atingir a meta estipulada pelo INSS", explicou gerente-executivo do INSS.

O INSS estima que cerca de 22 mil segurados do Espírito Santo estão aguardando por uma resposta do instituto após ingressaram no órgão com a solicitação de algum benefício. Todos os segurados que fizeram o pedido até o dia 18 de janeiro deste ano, cerca de 7.700 pessoas, terão o seu processo analisado por uma força-tarefa nacional, que contará com servidores de todo o país.

Os pedidos mais antigos terão prioridade no atendimento. Os outros 15 mil restantes terão os processos analisados pela base do INSS no Estado.

AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE ATENDIMENTOS

No primeiro semestre de 2019, o INSS no Espírito Santo recebeu aproximadamente 8 mil novos requerimentos a cada mês. Wilian Marinot estima que, com a realização da força-tarefa e o pagamento de bônus, o instituto tenha capacidade de analisar até 12 mil requerimentos mensalmente no estado, fazendo com que a fila de espera seja reduzida. A solicitação de benefícios pode ser feita pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

