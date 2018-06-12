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Aniversário da cidade

No Dia do Município, veja curiosidades sobre Domingos Martins

Em homenagem à cidade, o Gazeta Online convidou o historiador e comentarista da Rádio CBN Vitória, Fernando Achiamé, para falar sobre o local

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 14:58
Uma das cidades mais românticas do Estado, Domingos Martins celebra o Dia do Município justamente no Dia dos Namorados, comemorado nesta terça-feira (12).
Por lá, hoje é feriado porque nesta data se faz memória ao aniversário de morte do herói Domingos Martins, que dá nome ao local. Martins morreu há 201 anos. Já a emancipação política do município é celebrada no dia 31 de outubro, porém não é feriado.
Em homenagem ao município, o Gazeta Online convidou o historiador e comentarista da Rádio CBN Vitória, Fernando Achiamé, para contar curiosidades sobre o local e seu herói.

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