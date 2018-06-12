No Dia do Município, veja curiosidades sobre Domingos Martins

Uma das cidades mais românticas do Estado, Domingos Martins celebra o Dia do Município justamente no Dia dos Namorados, comemorado nesta terça-feira (12).

Por lá, hoje é feriado porque nesta data se faz memória ao aniversário de morte do herói Domingos Martins, que dá nome ao local. Martins morreu há 201 anos. Já a emancipação política do município é celebrada no dia 31 de outubro, porém não é feriado.