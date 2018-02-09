Nível do Rio Doce em Colatina se estabiliza e tende a cair

, o nível do rio em Colatina se estabilizou e tende a cair nas próximas horas. De acordo com o secretário de Comunicação Social do município, José Paulo da Costa, às 22h15 de quinta-feira (08) o número chegou a 6,42 metros, ultrapassando a cota de inundação, que é de 6,2 metros na cidade. "Daí em diante, só baixou. Às 9h15 desta sexta-feira (09), estava 5,9 metros", diz.