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Noroeste

Nível do Rio Doce em Colatina se estabiliza e tende a cair

Após ultrapassar cota de inundação durante a noite, o nível está diminuindo nesta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 13:35

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 13:35

Ao contrário de Linhares,
onde o Rio Doce já passou a cota de inundação e continua subindo
, o nível do rio em Colatina se estabilizou e tende a cair nas próximas horas. De acordo com o secretário de Comunicação Social do município, José Paulo da Costa, às 22h15 de quinta-feira (08) o número chegou a 6,42 metros, ultrapassando a cota de inundação, que é de 6,2 metros na cidade. "Daí em diante, só baixou. Às 9h15 desta sexta-feira (09), estava 5,9 metros", diz.
Na manhã de quinta, o aumento da vazão das comportas da usina de Aimorés, em Minas Gerais, fez aumentar o nível do rio no município e deixou os moradores em alerta. Mas, segundo o secretário, nenhuma família ficou desabrigada.
BOLETINS ATUALIZADOS
A Defesa Civil orienta aos moradores a ficarem atentos às novas informações por meio dos boletins e comunicados emitidos pela Prefeitura, em caso de alteração significativa. Se houver duvidas, ligue (27) 3723-4773 ou (27) 99883-0305, ou para o Corpo de Bombeiros pelo numero 193.
 

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