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Greve dos caminhoneiros

Ônibus vão circular normalmente com 100% da frota nesta terça (29)

Empresas garantem que os coletivos vão operar com 100% da frota. Segundo o GVBus, os ônibus do Transcol devem manter o funcionamento normal ao longo desta semana

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 14:04
Ônibus funcionarão normalmente, com 100% da frota, nesta terça-feira (29) Crédito: Bernardo Coutinho
Apesar da falta de combustíveis em alguns pontos do Estado devido à greve dos caminhoneiros, os ônibus do Sistema Transcol e os municipais de Vitória e Vila Velha vão circular normalmente, com 100% da frota, nesta terça-feira (29).
Em Vitória, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) também disse que a previsão é que os ônibus circulem normalmente com toda a frota nas ruas, e, em Vila Velha, a prefeitura também garantiu que os ônibus municipais receberam uma carga de combustível no fim da tarde deste domingo (27) e que vai operar com o total da frota.
Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), a expectativa para o restante da semana é que o Sistema Transcol opere normalmente, conforme o quadro de horários da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), que administra o Sistema Transcol e que confirmou a circulação normal dos coletivos nesta terça-feira.
Ainda de acordo com o GVBus, "as empresas do setor de transporte metropolitano da Grande Vitória receberam com alívio o núncio do governo de reduzir e congelar o valor do diesel pelos próximos 60 dias, pois o sistema já amargava um aumento em torno de 14,5% no combustível somente em 2018, o que impactou severamente nos custos de operação. Apesar da redução de 13% prevista, as empresas ainda contabilizam alta de 1,5% no ano no preço do diesel, no entanto, acreditam que isso possa amenizar a situação e ajudar o setor a enfrentar este cenário de crise no transporte urbano, que se arrasta há alguns anos", informou o sindicato, por nota.

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