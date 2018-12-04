Ônibus são apedrejados e têm pneus furados, afirma GVBus

Terminal de Itacibá, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

Com a paralisação dos rodoviários nesta terça-feira (4), além do não funcionamento da maioria da frota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirma que 11 ônibus foram apedrejados e outros tiveram pneus furados, além disso, algumas garagens estariam com as saídas bloqueadas. Não há informação ainda sobre quem estaria ligado aos ataques.

O GVBus alega ainda ter sido pego de surpresa com a atitude dos rodoviários de não circularem com os coletivos na manhã desta terça-feira (04), segundo dia de greve. Por nota, o GVBus afirma que nem 10% dos ônibus saíram das garagens, o que comprometeu o atendimento à população.

De acordo com o GVBus há uma reunião de mediação marcada para esta quarta-feira (05), às 13h30, e, por isso, não há razão para a radicalização do movimento grevista.

"O GVBus foi pego de surpresa nesta madrugada. Nem 10% dos ônibus saíram das garagens, o que comprometeu todo o sistema, e como consequência, o atendimento à população. Situação que deixa claro que a determinação judicial não está sendo cumprida pelo Sindirodoviários, que mais uma vez surpreende os passageiros, impedindo seu direito de ir e vir, e demonstra não ter nenhum respeito às decisões judiciais", diz a nota.

PEDIDO DE ILEGALIDADE

Nesta segunda-feira (03), o GVBus entrou com o pedido de ilegalidade da greve. Por determinação da Justiça, 70% dos ônibus deveriam circular nos horários de pico (de 6h às 9h e de 17h às 20h) e 50% nos demais horários. O descumprimento da determinação acarreta em multa de R$ 200 mil por dia.