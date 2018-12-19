Ônibus panorâmico terá passeio noturno e visita ao Parque Moscoso

Ônibus turístico ganhou iluminação especial para o passeio noturno pela capital. Crédito: Divulgação

Para possibilitar a contemplação da decoração de natal aos moradores e visitantes de Vitória, o ônibus de turismo da capital - Capixaba BusTour - terá passeios noturnos com o roteiro estendido até o Parque Moscoso, onde foi montada a vila do Papai Noel. Além disso, o coletivo foi iluminado para compor o espírito natalino.

A programação inclui ainda visitas pela Avenida Dante Michelini, Praça dos Namorados, Praça do Papa, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), Jerônimo Monteiro e outras vias que levam ao Parque Moscoso.

A nova rota terá início nesta quarta-feira (19) e vai até o domingo (23). As saídas ocorrerão no bolsão do estacionamento no quiosque 1 da Praia de Camburi, às 19h30. O bilhete pode ser adquirido por meio do telefone (27) 99606-3500 ou pelo e-mail [email protected]

PASSEIOS DIURNOS

Devido a grande procura pelo ônibus turístico, os passeios diurnos ocorrerão diariamente entre os dias 26 e 31 de dezembro. O local de embarque também será no bolsão de estacionamento do quiosque 1 da praia de Camburi, com saída às 9h.

ECONOMIA CAPIXABA

De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, a decoração de natal é um produto turístico que movimenta a economia capixaba.

"Essa iniciativa mostra que a cidade tem desenvolvido o turismo também nesta época de Natal, além do Réveillon e outras datas comemorativas. O Natal, a decoração de Natal e a vila do Papai Noel ajudam a incrementar o turismo, além de ser fonte de trabalho e renda na cidade", aponta.

SERVIÇO

Passeio noturno

Data: 19 a 23 de dezembro.

Horário: 19h30.

Local: bolsão de estacionamento do quiosque 1 da praia de Camburi

Valores: R$ 30,00 (adulto) e R$ 20,00 crianças de 2 a 7 anos. O valor não inclui alimentos e bebidas. Crianças de até dois anos incompletos não pagam.

Passeio diurno

Data: 26 a 31 de dezembro.

Horário: 9h.

Local: bolsão de estacionamento do quiosque 1 da praia de Camburi