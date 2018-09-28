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Ônibus invade calçada e quase atinge loja em Cariacica

Veículo perdeu o controle enquanto manobrava na rotatória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 19:55

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 19:55

Ônibus invade calçada e quase atinge loja no bairro Campo Grande, em Cariacica Crédito: Rafael Silva
Um ônibus de turismo invadiu a calçada e quase atingiu uma loja na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (28).
De acordo com os agentes de trânsito, o veículo perdeu o controle enquanto manobrava na rotatória. Ninguém ficou ferido.
Devido ao ocorrido, o tráfego teve que ser desviado para a rua Engenheiro José Himério. Por volta das 15h40, a via foi completamente liberada.
OUTRO LADO
Segundo a viação responsável por operar o ônibus, o veículo teve problemas mecânicos enquanto trafegava pela via com destino à garagem. E, por esse motivo, não estava transportando passageiros. O serviço de manutenção veicular foi acionado para retirar o coletivo do local.
 

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