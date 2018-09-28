Ônibus invade calçada e quase atinge loja em Cariacica

De acordo com os agentes de trânsito, o veículo perdeu o controle enquanto manobrava na rotatória. Ninguém ficou ferido.

Devido ao ocorrido, o tráfego teve que ser desviado para a rua Engenheiro José Himério. Por volta das 15h40, a via foi completamente liberada.

Segundo a viação responsável por operar o ônibus, o veículo teve problemas mecânicos enquanto trafegava pela via com destino à garagem. E, por esse motivo, não estava transportando passageiros. O serviço de manutenção veicular foi acionado para retirar o coletivo do local.